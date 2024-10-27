تنظيم جولات سياحية للوفود في دورة الألعاب المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض برنامجًا سياحيًا خاصًا للوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية 2024، والذي تضمن زيارات لأبرز الوجهات السياحية والثقافية في مملكة البحرين، بهدف التعريف بتاريخ وثقافة المملكة، وتعزيز تجربة المشاركين من خلال تقديم تجربة سياحية استثنائية، تسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية متميزة.
وبهذه المناسبة، أكدت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن استضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 تتماشى مع استراتيجية الهيئة لتعزيز السياحة الرياضية، التي تعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية السياحة 2022-2026، مشيرةً إلى أن السياحة الرياضية تعزز مكانة البحرين كوجهة رياضية عالمية، وتسهم في دعم التبادل الثقافي والرياضي بين الدول المشاركة.
وأوضحت بوحجي أن تنظيم الجولات السياحية للوفود المشاركة يعكس التزام الهيئة بتقديم تجربة استثنائية للشباب الرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدةً حرص الهيئة على أن يحظى المشاركين بتجربة سياحية مميزة، وأن يتمكنوا من التعرف على الهوية البحرينية عن قرب، معربةً في هذا الصدد عن تطلعها لتبقى هذه التجربة النوعية محفورة في ذاكرتهم، وأن يسهموا في نقل الصورة الواقعية الإيجابية عن مملكة البحرين باعتبارها وجهة سياحية تجمع بين الأصالة والحداثة.
وأشارت بوحجي إلى أن الجولات السياحية صُممت بعناية لتشمل مجموعة من الوجهات المتنوعة، حيث حصل المشاركون على فرصة لزيارة الأسواق الشعبية، والتي تعد من أبرز معالم الهوية البحرينية، كما تضمنت الجولات زيارات إلى المواقع التراثية والأثرية مثل قلعة البحرين، التي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لتعريف الوفود بتاريخ المملكة العريق.
هذا، وشملت الجولات زيارة حلبة البحرين الدولية، والتي تُعد واحدة من أبرز الوجهات الرياضية في المنطقة، وتستضيف سنويًا سباقات الفورمولا 1 وفعاليات رياضية عالمية أخرى، كما استمتع المشاركون بزيارة متحف البحرين الوطني، والذي يوفر نظرة شاملة على تاريخ وحضارة البحرين عبر العصور.
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