تنظيم جولات سياحية للوفود في دورة الألعاب المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬برنامجًا‭ ‬سياحيًا‭ ‬خاصًا‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬زيارات‭ ‬لأبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بتاريخ‭ ‬وثقافة‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬استثنائية،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬لتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭.‬

وأوضحت‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولات‭ ‬السياحية‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للشباب‭ ‬الرياضيين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬المشاركين‭ ‬بتجربة‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة،‭ ‬وأن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬قرب،‭ ‬معربةً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬لتبقى‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬النوعية‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬ذاكرتهم،‭ ‬وأن‭ ‬يسهموا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الصورة‭ ‬الواقعية‭ ‬الإيجابية‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باعتبارها‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأصالة‭ ‬والحداثة‭.‬

وأشارت‭ ‬بوحجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجولات‭ ‬السياحية‭ ‬صُممت‭ ‬بعناية‭ ‬لتشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لزيارة‭ ‬الأسواق‭ ‬الشعبية،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الجولات‭ ‬زيارات‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬التراثية‭ ‬والأثرية‭ ‬مثل‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونسكو،‭ ‬لتعريف‭ ‬الوفود‭ ‬بتاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬العريق‭.‬

هذا،‭ ‬وشملت‭ ‬الجولات‭ ‬زيارة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتستضيف‭ ‬سنويًا‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬وفعاليات‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬استمتع‭ ‬المشاركون‭ ‬بزيارة‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬نظرة‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬وحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬العصور‭.‬