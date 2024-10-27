الجيش الإسرائيلي يوسّع اجتياحه لعمق 5 كيلومترات في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة اجتياحه البري في جنوب لبنان، الأسبوع الماضي، ووصلت قواته إلى "خط القرى الثاني"، التي تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود، من دون الإعلان عن ذلك، حسبا ذكر تقرير نشره موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأحد.

ويتذرع الجيش الإسرائيلي بالعثور على كميات كبيرة من الأسلحة في "خط القرى الثاني"، من أجل "إطالة العملية العسكرية أكثر مما تم التخطيط لها".

وأشار التقرير إلى أنه بعد قرابة شهر على بدء الاجتياح، "تظهر مؤشرات على انتعاش حزب الله" وأن معارك ضارية دارت في المنطقة خلال نهاية الأسبوع الماضي، وإطلاق نيران قناصة من مسافة مئات الأمتار ضد قوات الاحتلال، وفي موازاة ذلك تفيد القوات المتواجدة في هذه القرى وفي مناطق شائكة بقربها بتزايد استهدافها.

وتعهدت إسرائيل للولايات المتحدة بأن اجتياحها سينحصر في المنطقة المحاذية للحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا وتمتد على مسافة 130 كيلومتر، التي تشمل حوالي 20 قرية لبنانية.

والقرار بتوسيع الاجتياح أكثر من 5 كيلومترات عن الحدود سيتأثر حسب التقرير بثلاثة اعتبارات، هي: مصالح المستوى السياسي بإطالة الحرب لعدة أشهر أخرى على الأقل؛ عدد الجنود الذي سيقتلون "والذين بات عددهم يتزايد من أسبوع إلى آخر ومن شأنه أن يؤثر على الرأي العام"؛ والاعتبار الثالث يتعلق بمدى إصرار قادة الكتائب والألوية والفرق العسكرية الإسرائيلية على مواصلة الاجتياح وتوسيعه إلى عمق جنوب لبنان.

ويتحدث ضباط إسرائيليون، حسب التقرير، عن العثور على كميات هائلة من الأسلحة في أي بيت في القرى التي تجتاحها قوات الاحتلال، وأن قسما كبيرا من الأسلحة من صنع روسي وإيراني، وأنه تم العثور أيضا على أسلحة إسرائيلية بينها قذائف هاون ومدافع رشاشة، وأن التقديرات هي أنه يوجد في أي قرية 5-10 آلاف قطعة سلاح متنوعة تم الاحتفاظ بها وصيانتها جيدا طوال السنين الماضية.

وأضاف التقرير أنه ليس واضحا كيف وصلت الأسلحة الإسرائيلية إلى أيدي "حزب الله"، وأنه في حرب تموز/يوليو العام 2006 تم العثور على أسلحة إسرائيلية بحوزة "حزب الله"، ويعتقد أنها "غنائم" من فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في الفترة بين 1982–2000.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل 4 ضباط وجندي في جنوب لبنان، وإصابة 5 جنود آخرين بجراح خطيرة.