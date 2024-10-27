مسؤولة أممية: سكان شمال غزة مهددون بالموت

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN -قالت مسؤولة إنسانية رفيعة المستوى في الأمم المتحدة ، إن“جميع سكان شمال غزة مهددون بالموت”، وأن ما تقوم به القوات الإسرائيلية في المنطقة“المحاصرة” لا يمكن السماح باستمراره.

وأصدرت جويس مسويا، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية، ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أحدث تحذير حول تدهور الأوضاع، مشيرة إلى أن المستشفيات تعرضت للقصف واشتعلت النيران في الملاجئ. وأضافت:“تم فصل الأسر، ويتم أخذ الرجال والأولاد في شاحنات”.

واتهمت مسويا القوات الإسرائيلية بـ”الاستخفاف الفاضح بالإنسانية” في الوقت الذي تلاحق فيه من تصفهم بالمسلحين من حماس الذين يعيدون تنظيم صفوفهم في أجزاء من شمال غزة.

وكانت إسرائيل قد هددت مرة أخرى بأنه على جميع السكان في شمال غزة بإخلاء المنطقة.

بدورها، وصفت مسؤولة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت، الوضع في مناطق شمال قطاع غزة بـ”المروع”.

وقالت نائبة رئيس بعثة الصليب الأحمر في غزة، ستيفاني إيلر، في إيجاز صحافي يوم السبت، إن أوامر الإخلاء الحالية والقيود المستمرة على إيصال الإمدادات الحيوية أدت إلى إجبار المدنيين الباقين على مواجهة ظروف“مروعة”.

وأضافت إيلر:“صدرت أوامر للمستشفيات بالإخلاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان محتمل للخدمات الطبية للعديد من المدنيين الذين لا زالوا هناك، بينما تعاني تلك المستشفيات من نقص حاد في الموارد مع استمرار تدفق المصابين والمرضى إليها”.

وأوضحت أن العديد من المدنيين غير قادرين حاليا على التحرك إما لأنهم عالقون وسط القتال أو بسبب الدمار الذي نجم عنه أو نتيجة للمرض والإعاقات الجسدية، مضيفة أن الوضع يزداد تعقيدا بسبب تعليمات الإخلاء غير الواضحة.

وطالبت إيلر ببذل المزيد من الجهود لضمان الوصول الآمن لأفراد الجهات الإنسانية والطبية لمن هم بحاجة للمساعدة في مدينة غزة وشمال القطاع.