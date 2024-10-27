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المجلس الوطني يدين مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا

10/27/2024 7:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أدان المجلس الوطني، المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا والتي استهدفت عائلات بأكملها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، في ظل صراخ الأهالي ومناشدتهم إغاثتهم وإنقاذهم دون جدوى.

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن حجم المأساة الإنسانية في غزة كبير، في ظل تعطيل العدالة الدولية وغياب الضمير الإنساني وتغييب القانون الدولي لدولة ارتكبت الفظائع والجرائم بحق الإنسانية.

وأضاف أن هذه الجرائم كشفت الهدف الحقيقي والنوايا المبيتة التي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وقتله، وتفريغ الأرض من أجل بناء مستعمرات، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع.

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