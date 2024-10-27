حكومة غزة: تقصير المنظمات الدولية شجع الاحتلال على التمادي بمجازره

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN- اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المنظمات الدولية العاملة بغزة بالتقصير في أداء مهامها والتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود وعدم اهتمام، مما يُشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين والنازحين، خاصة في جباليا وبيت لاهيا.

ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال القصف الجوي والمدفعي المكثف وإطلاق النار شمال غزة،

في مشاهد يقول مراقبون إنها "إبادة جماعية" يشاهدها العالم على الهواء مباشرة.

وأكد المكتب الإعلامي -في بيان- أن المدنيين يتعرضون للقتل والإبادة والتطهير العرقي والاستئصال والحرق والاختطاف والتعذيب من قبل جيش الاحتلال، دون أن يكون لهذه المنظمات دور يذكر.

وأردف قائلا "في الوقت الذي يفرض فيه القانون الدولي الإنساني على هذه المنظمات تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أنها لم تقدم الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، حيث يعيش شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 180 يوما حالة مأساوية من التجويع الممنهج والواضح يمارسه جيش الاحتلال دون أن نسمع صوتا للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة".

وأضاف أن تلك المنظمات "كانت تتفرج على الكارثة الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة، دون أن تُحرّك ساكنا، بالإضافة إلى عجزها المُستغرب والمتمثل في عدم تقديم الدعم للطواقم الطبية في مواجهة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات والطعام والماء، حيث أدى تقصيرها هذا إلى تسريع انهيار المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة".

وشدد المكتب على أن المنظمات الدولية "لم تنجح في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته، ولم يكن لها أي دور فعليا وعمليا في مواجهة الانتهاكات ضد السكان المدنيين، وأظهرت أنها عاجزة عن تسهيل تواصل الأسر المُشتتة نتيجة حرب الإبادة خاصة في حالات الاعتقال والتهجير حيث دورها المعدوم، فهناك أكثر من 250 مختطفا لدى الاحتلال وآلاف العائلات التي أجبرها الاحتلال على التهجير القسري دون أن نسمع لها موقفا فاعلا وعمليا".

وذكّر المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الدولية بدورها المنوط بها والمتمثل في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتقديم الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني.

وبدعم أميركي واسع وعلى مرأى من العالم كله، تشن

إسرائيل

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023

حربا على غزة خلّفت حتى ظهر الثلاثاء الماضي 143 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية.