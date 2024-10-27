هاليفي: نتكبد خسائر فادحة ومؤلمة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بأن إسرائيل تتكبد خسائر "فادحة ومؤلمة"، قائلاً إن "الحرب التي نخوضها من أجل الحرية في أرضنا تكلفتها باهظة"، بحسب تعبيره.
وأكد هاليفي مواصلة القتال "لإعادة المختطفين"، معتبراً أن "هذا هدف عسكري عاجل" وفق قوله.
وكان هاليفي أكد قبل يومين أن هناك احتمالاً لبلوغ "نهاية صعبة" للصراع مع مقاومي "حزب الله" المدعومة من إيران في لبنان.
وقال هاليفي في بيان مصور من عملية تقييم أمني في قطاع غزة: "في الشمال، هناك احتمال للتوصل إلى نهاية صعبة وحاسمة، لقد قمنا بتفكيك سلسلة القيادة العليا لحزب الله بشكل كامل" بحسب قوله.
ويخوض الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على جبهتين، في غزة منذ أكثر من سنة، وفي لبنان منذ 5 أسابيع.
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