هاليفي: نتكبد خسائر فادحة ومؤلمة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بأن إسرائيل تتكبد خسائر "فادحة ومؤلمة"، قائلاً إن "الحرب التي نخوضها من أجل الحرية في أرضنا تكلفتها باهظة"، بحسب تعبيره.

وأكد هاليفي مواصلة القتال "لإعادة المختطفين"، معتبراً أن "هذا هدف عسكري عاجل" وفق قوله.

وكان هاليفي أكد قبل يومين أن هناك احتمالاً لبلوغ "نهاية صعبة" للصراع مع مقاومي "حزب الله" المدعومة من إيران في لبنان.

وقال هاليفي في بيان مصور من عملية تقييم أمني في قطاع غزة: "في الشمال، هناك احتمال للتوصل إلى نهاية صعبة وحاسمة، لقد قمنا بتفكيك سلسلة القيادة العليا لحزب الله بشكل كامل" بحسب قوله.

ويخوض الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على جبهتين، في غزة منذ أكثر من سنة، وفي لبنان منذ 5 أسابيع.