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هيئة الأسرى: معاملة لا أخلاقية ولا إنسانية بحق المعتقلين في مركز توقيف عتصيون

10/27/2024 7:09:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- زارت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأسبوع الماضي، المعتقلين القابعين في مركز توقيف "عتصيون"، الذي يُحتجز فيه 115 معتقلا، تُفرض عليهم ظروف حياتية وصحية معقدة، وذلك جراء السياسات الانتقامية المستمرة منذ أكثر من عام.

وأوضحت الهيئة، نقلاً عن محاميتها، أن المعتقلين يتعرضون
للمعاملة اليومية اللاأخلاقية واللاإنسانية، ويمارس بحقهم الضرب والشتم دون أي
أسباب، والجنود يتعاملون معهم بحقد وعنصرية، إذ تُقتحم الغرف بشكل همجي وعنيف، ويجبرونهم على الجلوس بوضعية قرفصاء، وهناك تركيز كبير على إهانتهم واستهداف نفسياتهم، مع الإشارة إلى أن كل أشكال العقوبات ما زالت قائمة ومتواصلة.

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