هيئة الأسرى: معاملة لا أخلاقية ولا إنسانية بحق المعتقلين في مركز توقيف عتصيون

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- زارت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأسبوع الماضي، المعتقلين
القابعين في مركز توقيف "عتصيون"، الذي يُحتجز فيه 115 معتقلا، تُفرض عليهم ظروف حياتية وصحية معقدة، وذلك جراء السياسات الانتقامية المستمرة منذ أكثر من عام.
وأوضحت الهيئة، نقلاً عن محاميتها، أن المعتقلين يتعرضون
للمعاملة اليومية اللاأخلاقية واللاإنسانية، ويمارس بحقهم الضرب والشتم دون أي
أسباب، والجنود يتعاملون معهم بحقد وعنصرية، إذ تُقتحم الغرف بشكل همجي وعنيف، ويجبرونهم على الجلوس بوضعية قرفصاء، وهناك تركيز كبير على إهانتهم واستهداف نفسياتهم، مع الإشارة إلى أن كل أشكال العقوبات ما زالت قائمة ومتواصلة.
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