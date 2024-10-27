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مستعمرون يعتدون على راعي أغنام ويسرقون ثمار الزيتون في مسافر يطا

10/27/2024 7:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على راعي أغنام، وسرقوا ثمار الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن عددا من المستعمرين اعتدوا بالضرب على المواطن حسن شناران، أثناء رعيه المواشي في قرية سوسية.

ونقلا عن مصادر محلية، سرق مستعمرون آخرون ثمار الزيتون من أراضي تعود ملكيتها
لعائلة النواجعة.

يُذكر أن الاحتلال يمنع المواطنين من قطف ثمار الزيتون في مساحات واسعة بمسافر يطا، بحجة قربها من المستعمرات، أو أنها مناطق عسكرية مغلقة، مع استباحة سرقته لصالح المستعمرين.

وتشير التوقعات بعدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون، بسبب إرهاب المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، ما من شأنه أن يؤدي إلى فقدان نحو 15% من محصول الموسم لهذا العام.

MENAFN27102024000205011050ID1108821896

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