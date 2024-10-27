مستعمرون يعتدون على راعي أغنام ويسرقون ثمار الزيتون في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على راعي أغنام، وسرقوا ثمار الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأوضح الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن عددا من المستعمرين اعتدوا بالضرب على المواطن حسن شناران، أثناء رعيه المواشي في قرية سوسية.
ونقلا عن مصادر محلية، سرق مستعمرون آخرون ثمار الزيتون من أراضي تعود ملكيتها
لعائلة النواجعة.
يُذكر أن الاحتلال يمنع المواطنين من قطف ثمار الزيتون في مساحات واسعة بمسافر يطا، بحجة قربها من المستعمرات، أو أنها مناطق عسكرية مغلقة، مع استباحة سرقته لصالح المستعمرين.
وتشير التوقعات بعدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون، بسبب إرهاب المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، ما من شأنه أن يؤدي إلى فقدان نحو 15% من محصول الموسم لهذا العام.
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