حزب الله ينذر سكان 25 مستوطنة شمالي إسرائيل بالإخلاء فورا

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - أنذر "حزب الله"، مساء السبت، سكان 25 مستوطنة في شمال إسرائيل بالإخلاء فورا، معتبرا أن مستوطناتهم باتت "أهدافا عسكرية مشروعة" له لاستخدام الجيش الإسرائيلي لها في الهجوم على لبنان.

وقال الحزب، في عبر بيان مصور: "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يُطلب إليكم الإخلاء فورا".

وأضاف: "مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تُهاجم لبنان. وبفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة لقواتنا الجوية والصاروخية".

وورد في البيان المصور أسماء المستوطنات الآتية "كريات شمونة، يسود هامعلاه، أييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشحيا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم".

إضافة إلى "دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هاعيمك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي".

يأتي ذلك في ظل تصاعد كبير في هجمات "حزب الله" على شمال إسرائيل منذ أن أعلن، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنه بصدد "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي".

وسجلت هجمات الحزب وتصدياته للقوات الغازية للبنان، الجمعة، رقما قياسيا ببلوغها الرقم 48.

وشمل ذلك استهداف 3 قواعد، و31 تجمعا لجنود إسرائيليين، و7 دبابات، و3 مستوطنات، وقصف مدينة صفد، وموقعين عسكريين، ومربض مدفعية، وإجبار مسيرة إسرائيلية على مغادرة أجواء لبنان.

فيما بلغ عدد هجمات وتصديات الحزب حتى الساعة 20:30 من السبت الرقم 20، بما يشمل استهداف 5 قواعد و6 مستوطنات في شمال ووسط إسرائيل.

إضافة إلى استهداف ثكنتين، وموقعين عسكريين، و5 تجمعات لجنود إسرائيليين في شمال إسرائيل وجنوبي لبنان.

وبينما كانت إسرائيل تقول في البداية إن هدف حربها على لبنان هو إعادة مستوطني الشمال لمناطقهم، بدأ قادتها العسكريون والسياسيون يتحدثون مؤخرا عن أهداف أخرى، وصلت إلى حد نزع سلاح "حزب الله"، وإنشاء منطقة عازلة بالجنوب اللبناني.

وأقرت إسرائيل في الأيام الأخيرة بتكبد خسائر كبيرة في المواجهات مع "حزب الله"، والذي سبق أن توعد قادته بإجبار مزيد من المستوطنين على النزوح من شمال إسرائيل حال صعّدت تل أبيب عدوانها على لبنان.

وحسب وسائل إعلام عبرية، جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب منذ بداية الحرب على غزة إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا، عن استشهاد ألفين و653 وإصابة 12 ألفا و360، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء السبت.



