أسعار العقارات السعودية تسجل أعلى صعود في الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت أسعار العقارات في السعودية تحطيم الأرقام في معدلات الصعود، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من العام (على أساس سنوي)، وهي أعلى نسبة ارتفاع يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2015.
لعب القطاع التجاري الدور الأبرز في تسجيل هذه الزيادة حيث ارتفع بنسبة 6.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بينما كان ارتفاع القطاع السكني خلال نفس المدة بنسبة 1.6%، تراوحت بين ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1.9% وأسعار الفلل بنسبة 1.5%، بينما شهدت عقارات القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 7.8%.
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كان الربع السابق شهد بدوره رقماً قياسياً بلغت فيه الزيادة على أساس سنوي 1.7%، لكن القطاع السكني قاد وقتها صعود الأسعار مسجلاً نسبة2.8%.
تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى 2.1 تريليون دولار العام الجاري، لتكون الأعلى بين أسواق البلدان العربية، بحسب بيانات“ستاتيستا”. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد إلى 10% في 2030، وفق وكالة“ستاندرد آند بورز”.
العقارات التجارية
ترجع القفزة في أسعار العقارات التجارية إلى زيادة كبيرة في الطلب في ظل انتعاش القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى نقل عدة مئات من الشركات العالمية مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
حسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن أسعار قطع الأراضي التجارية ارتفعت بنسبة 6.3% خلال الربع الثالث، كما زادت أسعار البنايات التجارية بنسبة 8.5%، بينما انخفضت أسعار المعارض خلال هذا الفصل بنسبة 1.1%.
واحتلت العاصمة الرياض -كالعادة- صدارة مناطق المملكة الأعلى ارتفاعاً في أسعار العقارات، إذ سجلت نسبة 10.2% صعوداً عن الربع الثالث من العام الماضي، تلتها منطقة حائل بارتفاع نسبته 5%، بينما انخفضت العقارات في مكة المكرمة بنسبة 1.3%، وفي المنطقة الشرقية بنسبة 8.3%.
المصدر:
MENAFN27102024000202011048ID1108821554
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