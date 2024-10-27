أسعار العقارات السعودية تسجل أعلى صعود في الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار العقارات في السعودية تحطيم الأرقام في معدلات الصعود، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من العام (على أساس سنوي)، وهي أعلى نسبة ارتفاع يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2015.

لعب القطاع التجاري الدور الأبرز في تسجيل هذه الزيادة حيث ارتفع بنسبة 6.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بينما كان ارتفاع القطاع السكني خلال نفس المدة بنسبة 1.6%، تراوحت بين ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1.9% وأسعار الفلل بنسبة 1.5%، بينما شهدت القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 7.8%.

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كان الربع السابق شهد بدوره رقماً قياسياً بلغت فيه الزيادة على أساس سنوي 1.7%، لكن القطاع السكني قاد وقتها صعود الأسعار مسجلاً نسبة2.8%.

تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى 2.1 تريليون دولار العام الجاري، لتكون الأعلى بين أسواق البلدان العربية، بحسب بيانات“ستاتيستا”. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد إلى 10% في 2030، وفق وكالة“ستاندرد آند بورز”.

العقارات التجارية

ترجع القفزة في أسعار العقارات التجارية إلى زيادة كبيرة في الطلب في ظل انتعاش القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى نقل عدة مئات من الشركات العالمية مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

حسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن أسعار قطع الأراضي التجارية ارتفعت بنسبة 6.3% خلال الربع الثالث، كما زادت أسعار البنايات التجارية بنسبة 8.5%، بينما انخفضت أسعار المعارض خلال هذا الفصل بنسبة 1.1%.

واحتلت العاصمة الرياض -كالعادة- صدارة مناطق المملكة الأعلى ارتفاعاً في أسعار العقارات، إذ سجلت نسبة 10.2% صعوداً عن الربع الثالث من العام الماضي، تلتها منطقة حائل بارتفاع نسبته 5%، بينما انخفضت العقارات في مكة المكرمة بنسبة 1.3%، وفي المنطقة الشرقية بنسبة 8.3%.





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