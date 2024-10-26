سوسن فريدون.. تشكيل الإعلام وإلهام جيل جديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أسست سوسن فريدون نفسها كقوة رائدة في المشهد الإعلامي في البحرين، حيث بدأت رحلتها في سن السادسة عشرة فقط. وباعتبارها رائدة في مجالها، امتدت مسيرة سوسن المهنية في مجالات إعلامية مختلفة، بما في ذلك الصحافة، وتقديم البرامج، وفن الصوت، وإنتاج الأفلام. وقد جعلتها مساهماتها الواسعة صوتًا ووجهًا معروفين في وسائل الإعلام البحرينية، وأبرزها الصوت العربي الرسمي لشركة الطيران الوطنية في البحرين، الخليج، وهو الدور الذي تشغله منذ عام 2014.

وجدت سوسن نفسها منجذبة إلى رواية القصص، وحرصت على تسليط الضوء على قصص مجتمعها. في سن مبكرة، أصبحت أصغر صحفية في البحرين، وأظهرت دافعًا وتفانيًا نادرًا لفت انتباه المتخصصين في الصناعة. منحتها بدايتها المبكرة ثروة من الخبرة التي من شأنها أن تضع الأساس لمهنة ديناميكية. من كتابة القصص المقنعة إلى إنتاج محتوى مؤثر عبر المنصات، تكيفت سوسن باستمرار مع المشهد الإعلامي المتطور، مما يدل على أن المرونة والقدرة على التكيف هما مفتاح مهنة طويلة الأمد في صناعة الإعلام.

لا يقتصر عمل سوسن على دور واحد؛ فهي محترفة متعددة المواهب، تشق طريقها عبر التلفزيون والإذاعة والصحافة المطبوعة ببراعة. تشتهر بحضورها الدافئ والقوي، وهي تستضيف الأحداث بشكل متكرر كمقدمة للحفل، مما يضفي لمسة احترافية وشخصية يحبها الجمهور. وقد نالت مهاراتها الصحفية، إلى جانب قدراتها في تقديم الحفلات، الثناء من زملائها المحترفين، بما في ذلك مقدم البرامج التلفزيونية اللبناني البارز ومدرب الإعلام نيشان، الذي اعترف علنًا بوعدها ومهارتها.

اشتهرت سوسن، وهي فنانة صوتية متفانية، بمساهماتها في الحملات الوطنية والإقليمية. وقد عزز دورها كصوت لشركة طيران الخليج مكانتها كشخصية صوتية موثوقة، تمزج بين الاحتراف والدفء الحقيقي الذي يعكس روح البحرين. وعلى مر السنين، أصبح صوتها يرمز إلى الفخر والمرونة البحرينية، مما خلق رابطة فريدة من نوعها مع ركاب طيران الخليج والجمهور الأوسع.

بالإضافة إلى أدوارها أمام الكاميرا والميكروفون، تعد سوسن منتجة أفلام موهوبة، حيث تدمج رؤيتها الصحفية مع السرد الإبداعي. تتميز أفلامها بعمقها وأهميتها الثقافية، مما يعكس التزامها بتمثيل القصص البحرينية بشكل أصيل. من خلال إنتاج الأفلام، عملت على إحياء السرديات التي لم تكن لتُسمع لولا ذلك، مما يوفر منظورًا جديدًا للثقافة والشعب البحريني.

وفي معرض حديثها عن مسيرتها المهنية، تؤكد سوسن على أهمية المثابرة والشغف. فبالنسبة لها، يمثل كل دور في مجال الإعلام فرصة للتواصل مع الناس وإحداث تأثير إيجابي. وهي تقدر تنوع مسار حياتها المهنية، وتدرك أن كل تجربة - من الصحافة إلى فن الصوت - أثرت على نموها الشخصي والمهني. وتتمثل طموحاتها الآن في إلهام الجيل القادم من المهنيين الإعلاميين البحرينيين للتعامل مع هذا المجال بنزاهة وشغف، ووضع معايير جديدة للمنطقة.

إن قصة سوسن هي شهادة على قوة الطموح والمرونة والتفاني مدى الحياة في سرد ​​القصص. سواء كانت تروي قصة لشركة طيران الخليج أو تدير مؤتمرًا أو تنتج أفلامًا، فإن عمل سوسن فريدون يمثل مصدر إلهام لمحترفي الإعلام الطموحين ومصدر فخر للبحرين.