إنشاء شارع البوليفارد في عسكر وطريق يربط شارع الحنينية بشارع المعسكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شارع‭ ‬البوليفارد‭ ‬الجنوبي‭ ‬للمناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬بالمجمعات‭ ‬956‭ ‬و957‭ ‬و962‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬أهالي‭ ‬ومرتادي‭ ‬عسكر‭ ‬ومدينة‭ ‬خليفة‭ ‬وجو‭ ‬ومنطقة‭ ‬الدور‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬وقد‭ ‬أنجزت‭ ‬إجمالي‭ ‬أعماله‭ ‬بنسبة‭ ‬39 % ‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬يتضمن‭ ‬إنشاء‭ ‬3‭ ‬طرق‭ ‬مزدوجة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬3‭.‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الحفر‭ ‬والردم‭ ‬وتركيب‭ ‬الأرصفة‭ ‬الخرسانية‭ ‬وأعمال‭ ‬رصف‭ ‬الأسفلت‭ ‬وتركيب‭ ‬الطوب‭ ‬الخرساني‭ ‬لممرات‭ ‬المشاة‭ ‬وتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬مع‭ ‬تركيب‭ ‬الإشارة‭ ‬المرورية‭ ‬والإنارة‭ ‬ووضع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬الأرضية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬الأخرى‭ ‬وتوفير‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬والإرشادية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭.‬

وفي‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬استعرضت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مشروع‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬شارع‭ ‬الحنينية‭ ‬وشارع‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬تتضمن‭ ‬أعماله‭ ‬إنشاء‭ ‬طريق‭ ‬ذي‭ ‬مسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬بطول‭ ‬3‭.‬4‭ ‬كيلومترات‭. ‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منافذ‭ ‬إضافية‭ ‬لأهالي‭ ‬منطقة‭ ‬الحنينية‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬وتقليل‭ ‬الازدحام‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الرفاع‭ ‬حيث‭ ‬سيخدم‭ ‬قاطني‭ ‬مشروع‭ ‬الحنينية‭ ‬الإسكاني‭ ‬كما‭ ‬سيخدم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخدمية‭ ‬منها‭ ‬مركز‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشامل‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬الحنينية،‭ ‬ومجمع‭ ‬محاكم‭ ‬الأسرة،‭ ‬ونادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬ومتنزه‭ ‬الحنينية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تموله‭ ‬موازنة‭ ‬الإيرادات‭ ‬البلدية‭.‬

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