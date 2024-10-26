إنشاء شارع البوليفارد في عسكر وطريق يربط شارع الحنينية بشارع المعسكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت وزارة الأشغال أن مشروع إنشاء شارع البوليفارد الجنوبي للمناطق الجديدة في مدينة خليفة بالمجمعات 956 و957 و962 الذي يخدم أهالي ومرتادي عسكر ومدينة خليفة وجو ومنطقة الدور قيد التنفيذ وقد أنجزت إجمالي أعماله بنسبة 39 % . جاء ذلك في استعراض وزارة الأشغال مشاريع الطرق القائمة في المنطقة الجنوبية.
وأوضحت أن المشروع الذي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2025 يتضمن إنشاء 3 طرق مزدوجة من 3 مسارات في كل اتجاه بطول تقريبي 3.5 كيلومترات بالإضافة إلى أعمال الحفر والردم وتركيب الأرصفة الخرسانية وأعمال رصف الأسفلت وتركيب الطوب الخرساني لممرات المشاة وتصريف مياه الأمطار مع تركيب الإشارة المرورية والإنارة ووضع عدد من القنوات الأرضية لاستخدامها من قبل الخدمات الفنية الأخرى وتوفير العلامات المرورية والإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الشارع.
وفي جانب آخر استعرضت وزارة الأشغال مشروع الطريق الرابط بين شارع الحنينية وشارع المعسكر الذي تتضمن أعماله إنشاء طريق ذي مسارين في كل اتجاه بطول 3.4 كيلومترات.
ويهدف المشروع المقرر له أن ينتهي في سبتمبر 2025 إلى توفير منافذ إضافية لأهالي منطقة الحنينية والرفاع الشرقي والمناطق المحيطة وتقليل الازدحام الحاصل على شارع الرفاع حيث سيخدم قاطني مشروع الحنينية الإسكاني كما سيخدم عدداً من المؤسسات الخدمية منها مركز صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي الشامل الكائن في منطقة وادي الحنينية، ومجمع محاكم الأسرة، ونادي الرفاع الرياضي، ومتنزه الحنينية، وعدد من المدارس الحكومية والخاصة المحيطة بالمنطقة، وقد تم إنجاز 15 % من إجمالي أعمال المشروع الذي تموله موازنة الإيرادات البلدية.
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