Sunday, 27 October 2024 02:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنشاء شارع البوليفارد في عسكر وطريق يربط شارع الحنينية بشارع المعسكر

10/26/2024 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شارع‭ ‬البوليفارد‭ ‬الجنوبي‭ ‬للمناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬بالمجمعات‭ ‬956‭ ‬و957‭ ‬و962‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬أهالي‭ ‬ومرتادي‭ ‬عسكر‭ ‬ومدينة‭ ‬خليفة‭ ‬وجو‭ ‬ومنطقة‭ ‬الدور‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬وقد‭ ‬أنجزت‭ ‬إجمالي‭ ‬أعماله‭ ‬بنسبة‭ ‬39 % ‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬يتضمن‭ ‬إنشاء‭ ‬3‭ ‬طرق‭ ‬مزدوجة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬3‭.‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الحفر‭ ‬والردم‭ ‬وتركيب‭ ‬الأرصفة‭ ‬الخرسانية‭ ‬وأعمال‭ ‬رصف‭ ‬الأسفلت‭ ‬وتركيب‭ ‬الطوب‭ ‬الخرساني‭ ‬لممرات‭ ‬المشاة‭ ‬وتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬مع‭ ‬تركيب‭ ‬الإشارة‭ ‬المرورية‭ ‬والإنارة‭ ‬ووضع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬الأرضية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬الأخرى‭ ‬وتوفير‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬والإرشادية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭.‬

وفي‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬استعرضت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مشروع‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬شارع‭ ‬الحنينية‭ ‬وشارع‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬تتضمن‭ ‬أعماله‭ ‬إنشاء‭ ‬طريق‭ ‬ذي‭ ‬مسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬بطول‭ ‬3‭.‬4‭ ‬كيلومترات‭. ‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منافذ‭ ‬إضافية‭ ‬لأهالي‭ ‬منطقة‭ ‬الحنينية‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬وتقليل‭ ‬الازدحام‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الرفاع‭ ‬حيث‭ ‬سيخدم‭ ‬قاطني‭ ‬مشروع‭ ‬الحنينية‭ ‬الإسكاني‭ ‬كما‭ ‬سيخدم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخدمية‭ ‬منها‭ ‬مركز‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشامل‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬الحنينية،‭ ‬ومجمع‭ ‬محاكم‭ ‬الأسرة،‭ ‬ونادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬ومتنزه‭ ‬الحنينية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تموله‭ ‬موازنة‭ ‬الإيرادات‭ ‬البلدية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN26102024000055011008ID1108821022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث