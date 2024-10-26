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الكوهجي الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع مبادرة التعليم من أجل التوظيف لتأهيل الشباب

10/26/2024 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوظيف‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬التمكين‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬إذ‭ ‬نصت‭ ‬المذكرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتحديداً‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وتدريبهم‭ ‬ومنحهم‭ ‬خبرة‭ ‬تعليمية‭ ‬وعملية‭ ‬وفرصاً‭ ‬عديدة‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬وفق‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وقع‭ ‬المذكرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مبادرة‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوظيف‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالله‭ ‬الغامدي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭: ‬إن‭ ‬المبرة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لهم،‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الإنمائية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬رعايتهم‭ ‬وتنمية‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مسـتجدات‭ ‬العصر‭ ‬وتحدياته‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعـلية،‭ ‬وتحسين‭ ‬السـياسات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تطـوير‭ ‬قـدراتهم‭ ‬الكامنـة‭ ‬لمساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ورؤيتها‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالمملكة‭.‬

ولفت‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وتتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذواتهم،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬المحورية،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الفهم‭ ‬المتعمق‭ ‬والشامل‭ ‬لمتطلبات‭ ‬العمل،‭ ‬مبيناً‭ ‬حرص‭ ‬المبرة‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬الشراكات‭ ‬وخلق‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوظيف‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬تهتم‭ ‬بتأهيل‭ ‬وتنمية‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكاتها‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

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