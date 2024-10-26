الكوهجي الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع مبادرة التعليم من أجل التوظيف لتأهيل الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت مبرة الكوهجي الخيرية مذكرة تفاهم مع مبادرة التعليم من أجل التوظيف التابعة لشركة التمكين الأمثل للتوظيف في المملكة العربية السعودية، وذلك في مجال التعليم وبناء القدرات، إذ نصت المذكرة على تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجال تمكين الشباب البحريني وتحديداً الباحثين عن عمل من خلال تأهيلهم وتدريبهم ومنحهم خبرة تعليمية وعملية وفرصاً عديدة لاكتساب المهارات اللازمة وفق احتياجات سوق العمل.
وقع المذكرة من جانب مبرة الكوهجي الخيرية المهندس عبدالرحيم الكوهجي نائب رئيس مجلس الأمناء، ومن جانب مبادرة التعليم من أجل التوظيف الأستاذ عبدالله الغامدي المدير العام.
وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالرحيم الكوهجي نائب رئيس مجلس أمناء مبرة الكوهجي الخيرية: إن المبرة تسعى إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، لتوسيع نطاق مشاركتهم في خدمة القضايا الإنمائية، والارتقاء بخدمات رعايتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم بما يمكنهم من التعامل مع مسـتجدات العصر وتحدياته بكفاءة وفاعـلية، وتحسين السـياسات المستخدمة في تطـوير قـدراتهم الكامنـة لمساندة الجهود الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع التوجهات الملكية السامية للقيادة الرشيدة ورؤيتها في النهوض بالمملكة.
ولفت المهندس عبدالرحيم إلى أن الكوهجي الخيرية ستستمر في دعم المبادرات التي تمكن الشباب البحريني، وتتيح الفرصة أمامهم لتحقيق ذواتهم، والمساهمة في معالجة التحديات التنموية المحورية، وتمكينهم من الفهم المتعمق والشامل لمتطلبات العمل، مبيناً حرص المبرة على توسيع الشراكات وخلق قنوات تواصل مع مختلف الجهات المعنية لدعم الشباب في المجالات كافة.
جدير بالذكر أن مبادرة التعليم من أجل التوظيف الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهتم بتأهيل وتنمية الشباب وتعزيز فرص حصولهم على الوظيفة المناسبة من خلال شراكاتها المتعددة في مختلف القطاعات.
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