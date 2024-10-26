البحرين تعزز ريادتها في تقدير عطاء المرأة وطنيا وعالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي،‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬المناقشة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬المرأة‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬1325‭ (‬2000‭) ‬بشأن‭ ‬المرأة‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬تعد‭ ‬مناسبة‭ ‬لتجديد‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬وتكثيف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرأة‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ممثلة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬عززت‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬عطاء‭ ‬المرأة‭ ‬وطنيًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬وإنجاز‭ ‬وتقديم‭ ‬جوائز‭ ‬ومبادرات‭ ‬وخطط‭ ‬داعمة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وإسهاماتها،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬العالمية‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السنوي‭ ‬بشأن‭ ‬المرأة‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬الذي‭ ‬بيّن‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬والعنف،‭ ‬فإن‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬آخذ‭ ‬في‭ ‬التلاشي،‭ ‬والمكاسب‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وجدد‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬أهل‭ ‬القطاع،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬واعتماد‭ ‬طريق‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬وقابلة‭ ‬للحياة‭ ‬وفقاً‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬إيقاف‭ ‬عجلة‭ ‬التصعيد‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتجنب‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭.‬

ولفت‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثون‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬ودائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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