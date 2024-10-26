إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لعدادات مواقف المركبات على شارع الشيخ حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة الأشغال بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق «بنفت بي» لرسوم عدادات مواقف المركبات ضمن (المرحلة الأولى) على شارع الشيخ حمد في المحرق.
وتأتي هذه الخدمة مواكبةً لتطور عمليات الدفع الحديثة في مملكة البحرين، بهدف تسهيل دفع الرسوم على مستخدمي مواقف المركبات بسرعة ويسر، وذلك بجانب طريقة الدفع بالعملات النقدية.
وأضافت الوزارة أن تفعيل الدفع الإلكتروني عبر تطبيق بنفت بي سيتيح للمستخدمين خدمات الدفع الإلكتروني للمواقف المخصصة، إلى جانب إمكانية الدفع لشغل الموقف عبر التطبيق من دون الحاجة إلى الوجود الفعلي قرب العداد من خلال طلب الدفع للوقوف بحسب الاشتراطات المنظمة لفترات وتمديد مدة الوقوف.
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