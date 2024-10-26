إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لعدادات مواقف المركبات على شارع الشيخ حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬مواكبةً‭ ‬لتطور‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬مستخدمي‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬بسرعة‭ ‬ويسر،‭ ‬وذلك‭ ‬بجانب‭ ‬طريقة‭ ‬الدفع‭ ‬بالعملات‭ ‬النقدية‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬تفعيل‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬سيتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمواقف‭ ‬المخصصة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬الدفع‭ ‬لشغل‭ ‬الموقف‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوجود‭ ‬الفعلي‭ ‬قرب‭ ‬العداد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طلب‭ ‬الدفع‭ ‬للوقوف‭ ‬بحسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المنظمة‭ ‬لفترات‭ ‬وتمديد‭ ‬مدة‭ ‬الوقوف‭.‬

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