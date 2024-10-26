رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الخليجية:دور بارز للتعليم في تأصيل الهوية الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشارت البروفيسور منى راشد الزياني، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الخليجية، أن الهوية الوطنية تبدأ بتعزيز مفاهيم القيم الدينية التي تتأصل في نفوس المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، وأن الحب الحقيقي للوطن هو نعمة من الله الذي وهب لنا الخير والأمان والاستقرار، مؤكدةً أن الولاء التام للقيادة الرشيدة وطاعة ولي الأمر واجب ومفروض علينا جميعاً.
وأضافت، إن تأصيل الهوية الوطنية يتم أيضاً عن طريق التعليم والتعزيز للغة العربية والاعتزاز بها وزرعها في نفوس الطلبة، كونها عاملا مشتركا بين البيت والمدرسة، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ العمل التطوعي والخيري وخدمة المجتمع التي تعزز من خلالها قيم المواطنة، مشيدة بالجهود المبذولة من معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، وأعضاء اللجنة، في تأصيل هذا التوجه الوطني، والحفاظ على الهوية الوطنية البحرينية من خلال إطلاق مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية.
كلمات دالة
MENAFN26102024000055011008ID1108821017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.