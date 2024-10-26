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رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الخليجية:دور بارز للتعليم في تأصيل الهوية الوطنية

10/26/2024 7:17:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشارت‭ ‬البروفيسور‭ ‬منى‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬أن‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬تبدأ‭ ‬بتعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬القيم‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تتأصل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬المواطنين‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتهم‭ ‬العمرية،‭ ‬وأن‭ ‬الحب‭ ‬الحقيقي‭ ‬للوطن‭ ‬هو‭ ‬نعمة‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬وهب‭ ‬لنا‭ ‬الخير‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬الولاء‭ ‬التام‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وطاعة‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬واجب‭ ‬ومفروض‭ ‬علينا‭ ‬جميعاً‭.‬

وأضافت،‭ ‬إن‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬يتم‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعليم‭ ‬والتعزيز‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بها‭ ‬وزرعها‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الطلبة،‭ ‬كونها‭ ‬عاملا‭ ‬مشتركا‭ ‬بين‭ ‬البيت‭ ‬والمدرسة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والخيري‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬الوطني،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬لتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭.‬

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