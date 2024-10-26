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((المهندسين)) تقيم احتفالية يوم المهندس البحريني 30 أكتوبر الجاري

10/26/2024 7:17:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬إقامة‭ ‬احتفالها‭ ‬السنوي‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬في‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬للثلاثين‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬الجفير‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حضور‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬لهذه‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬استضافته‭ ‬تكريماً‭ ‬لمسيرته‭ ‬الهندسية‭ ‬الحافلة‭ ‬وقيادته‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وحول‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬جعفر‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬مدير‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالجمعية‭ ‬عن‭ ‬تشرف‭ ‬الجمعية‭ ‬برئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ضيفاً‭ ‬كريماً‭ ‬في‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬تقديراً‭ ‬لمسيرته‭ ‬وعطائه‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وفي‭ ‬طليعة‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهندسة‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬المهنة‭ ‬والقطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬ومساهماتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والنهضة‭ ‬الشاملة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تعدّ‭ ‬فرصةً‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الشباب‭ ‬منهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬والكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬بجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬دأبت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تكريماً‭ ‬وتقديراً‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬والتعريف‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المهندسون‭ ‬لرفع‭ ‬شأن‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬وتعزيز‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استكمال‭ ‬كافة‭ ‬استعدادات‭ ‬الجمعية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الهندسي‭ ‬السنوي‭ ‬الكبير‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬حبيب‭ ‬الجبوري‭ ‬مدير‭ ‬لجنة‭ ‬الأنشطة‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بالجمعية‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مراحل‭ ‬ارتباطه‭ ‬بمهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬الجامعية،‭ ‬ثم‭ ‬الجانب‭ ‬التدريبي‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001م‭ ‬والذي‭ ‬يسهم‭ ‬بفضل‭ ‬برامجه‭ ‬التدريبية‭ ‬التخصصية‭ ‬وشراكاته‭ ‬المهنية‭ ‬الواسعة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬تدريبية‭ ‬معتمدة‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬وتأهيل‭ ‬المهندسين‭ ‬بالمعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬صقلهم‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬النهضة‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

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