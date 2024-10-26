((المهندسين)) تقيم احتفالية يوم المهندس البحريني 30 أكتوبر الجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت جمعية المهندسين البحرينية إقامة احتفالها السنوي بمناسبة «يوم المهندس البحريني» في مساء يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من أكتوبر الجاري بمقر الجمعية في الجفير وبحضور عدد من الوزراء وعدد كبير من المسؤولين في القطاع الهندسي في البلاد ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، مؤكدةً حضور المهندس كمال بن أحمد محمد، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، كضيف شرف لهذه الاحتفالية، حيث تأتي استضافته تكريماً لمسيرته الهندسية الحافلة وقيادته عدداً من الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلاد.
وحول احتفالية يوم المهندس البحريني أعرب المهندس جعفر محمد علي مدير لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالجمعية عن تشرف الجمعية برئيس هيئة الكهرباء والماء ضيفاً كريماً في الاحتفالية، تقديراً لمسيرته وعطائه في القطاع الهندسي في البلاد، وفي طليعة المهندسين البحرينيين الذين كانت لهم في مجال الهندسة بصمات واضحة في تطور المهنة والقطاع الهندسي ومساهماتهم الكبيرة في التنمية والنهضة الشاملة بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية تعدّ فرصةً أمام أعضاء الجمعية ولا سيما الشباب منهم للاستفادة من القيادات والكفاءات والخبرات الهندسية من الأجيال المختلفة من المهندسين البحرينيين.
وأشار مدير لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية المهندسين البحرينية إلى أن الجمعية دأبت منذ عام 2014 على إقرار الاحتفال بهذه المناسبة تكريماً وتقديراً للدور الذي يضطلع به المهندس البحريني في تطور مهنة الهندسة والتعريف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهندسون لرفع شأن القطاع الهندسي وتعزيز النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين، مؤكداً استكمال كافة استعدادات الجمعية لتنظيم هذا التجمع الهندسي السنوي الكبير.
من جانبه أشار المهندس حبيب الجبوري مدير لجنة الأنشطة وخدمة المجتمع بالجمعية إلى الدور الذي تضطلع به الجمعية في رعاية ودعم المهندس البحريني في كافة مراحل ارتباطه بمهنة الهندسة بدءًا من الدراسة الجامعية، ثم الجانب التدريبي لهم، وذلك من خلال مركز التدريب التابع للجمعية الذي تم افتتاحه في عام 2001م والذي يسهم بفضل برامجه التدريبية التخصصية وشراكاته المهنية الواسعة مع مؤسسات تدريبية معتمدة محلياً ودولياً، في تهيئة وتأهيل المهندسين بالمعارف والمهارات المهنية التي تسهم في صقلهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل والمساهمة في تطور النهضة والتنمية الشاملة في البلاد.
كلمات دالة
MENAFN26102024000055011008ID1108821015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.