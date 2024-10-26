الصالح عضوا في اللجنة الاجتماعية والعشيري عضوا في اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك النائب ممدوح الصالح والنائب د. هشام العشيري أعضاء البرلمان العربي في الجلسة الإجرائية والجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أمس السبت، التي أقيمت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقد شهدت الجلسة الاجرائية انتخاب رئيس البرلمان العربي، ونواب الرئيس، حيث تم انتخاب محمد أحمد اليماحي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا للبرلمان العربي، كما تم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، حيث شارك النائب ممدوح الصالح في لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وشارك النائب د. هشام العشيري في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة أعرب النائب ممدوح الصالح والنائب د. هشام العشيري عن بالغ التهاني والتبريكات للسيد محمد أحمد اليماحي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي، والذي يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومكانتها الرفيعة، متمنين له التوفيق والنجاح في تطوير منظومة البرلمان العربي وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة للعمل العربي المشترك.
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