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الصالح عضوا في اللجنة الاجتماعية والعشيري عضوا في اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي

10/26/2024 7:17:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬والنائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الإجرائية‭ ‬والجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الرابع‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬الاجرائية‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬رئيسا‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬ونوابهم،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتربوية‭ ‬والثقافية‭ ‬والمرأة‭ ‬والشباب،‭ ‬وشارك‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬والنائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للسيد‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬بمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬والذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬ومكانتها‭ ‬الرفيعة،‭ ‬متمنين‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭ ‬للعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬

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