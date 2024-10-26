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إسرائيل تسقط بالونات حرارية على لبنان بعد مقتل 3 جنود

10/26/2024 7:16:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬العربية‭.‬نت‭): ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬ودخولها‭ ‬شهرها‭ ‬الثاني،‭ ‬نفذّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬الجنوب،‭ ‬وردّ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بوابل‭ ‬صواريخ‭.‬

فقد‭ ‬أفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث‮»‬،‭ ‬أمس،‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شنّت‭ ‬4‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬أنصار‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وغارتين‭ ‬على‭ ‬بلدتي‭ ‬المجادل‭ ‬وبافليه‭. ‬كما‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬الاستهدافات‭ ‬خلّفت‭ ‬5‭ ‬قتلى‭ ‬على‭ ‬تفاحتا‭ ‬جنوبا‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ألقت‭ ‬بالونات‭ ‬حرارية‭ ‬فوق‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭.‬

بالمقابل،‭ ‬رد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬تجاه‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وصل‭ ‬منها‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬الجليل‭ ‬الأعلى‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث‮»‬‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وإصابة‭ ‬5‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬هناك‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬قصف‭ ‬خمس‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬وتجمعات‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

وأورد‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متلاحقة‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬بالصواريخ‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬كريات‭ ‬شمونة‭ ‬ومتسوفا‭ ‬وجعتون‭ ‬ويسود‭ ‬همعلاه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكريوت‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬اتهمه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإطلاق‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬مقذوفا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭.‬

أتى‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قامت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بتفخيخ‭ ‬وتفجير‭ ‬قرى‭ ‬جنوبية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وفقا‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قام‭ ‬بعمليات‭ ‬تفخيخ‭ ‬وتفجير‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬بلدتي‭ ‬ديرسريان‭ ‬والعديسة‭ ‬جنوبي‭ ‬البلاد‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬التفجيرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تسببت‭ ‬بارتجاجات‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬شعر‭ ‬بها‭ ‬سكان‭ ‬البلدات‭ ‬المجاورة‭ ‬وظنوا‭ ‬أنها‭ ‬هزة‭ ‬أرضية‭.‬

وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة،‭ ‬مقتل‭ ‬5‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬المعارك‭.‬

بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مقتل‭ ‬10‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‭ ‬ساعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬40‭.‬

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