إسرائيل تسقط بالونات حرارية على لبنان بعد مقتل 3 جنود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(العربية.نت): مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان ودخولها شهرها الثاني، نفذّت إسرائيل عشرات الغارات على قرى الجنوب، وردّ حزب الله بوابل صواريخ.
فقد أفادت مراسلة «العربية/الحدث»، أمس، بأن إسرائيل شنّت 4 غارات على بلدة أنصار جنوب لبنان، وغارتين على بلدتي المجادل وبافليه. كما أضافت أن الاستهدافات خلّفت 5 قتلى على تفاحتا جنوبا.
وأكدت أن طائرة إسرائيلية ألقت بالونات حرارية فوق بلدات حدودية.
بالمقابل، رد حزب الله بإطلاق صواريخ تجاه مناطق عدة شمال إسرائيل، وصل منها 30 إلى الجليل الأعلى وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأكدت مصادر «العربية/الحدث» مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 5 آخرين في المعارك هناك.
كما أعلن الحزب قصف خمس مناطق سكنية على الأقل في شمال إسرائيل، فضلا عن استهداف مواقع عسكرية في المنطقة ذاتها وتجمعات جنود في جنوب لبنان.
وأورد في بيانات متلاحقة أنه قصف بالصواريخ منذ الصباح كلا من كريات شمونة ومتسوفا وجعتون ويسود همعلاه، إضافة إلى الكريوت شمال مدينة حيفا.
في حين اتهمه الجيش الإسرائيلي بإطلاق نحو 150 مقذوفا على إسرائيل أمس.
أتى ذلك بعدما قامت القوات الإسرائيلية بتفخيخ وتفجير قرى جنوبية في جنوب لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات تفخيخ وتفجير واسعة في بلدتي ديرسريان والعديسة جنوبي البلاد.
وأكدت أن التفجيرات الإسرائيلية تسببت بارتجاجات في الأرض شعر بها سكان البلدات المجاورة وظنوا أنها هزة أرضية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة، مقتل 5 جنود إسرائيليين جدد في المعارك.
بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإصابة نحو 40.
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