Sunday, 27 October 2024 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فـــوز ثـامـن تــوالـيــا لـلـهــــلال

10/26/2024 7:16:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬الهلال‭ ‬انتصاراته‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬السعودية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

تقدم‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هدافه‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬15‭) ‬وعزز‭ ‬مواطنه‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ (‬6‭).‬

وحصد‭ ‬الهلال‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬24‭ ‬ممكنة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬وبقي‭ ‬متصدرا‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثاني‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬التعاون‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬عند‭ ‬النقطة‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حضور‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬بالزي‭ ‬السعودي‭ ‬بالمدرجات؛‭ ‬لدعم‭ ‬زملائه‭.‬

وعزز‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬صدارته‭ ‬لهدافي‭ ‬الدوري‭ ‬بـ10‭ ‬اهداف‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬

بدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بسيطرة‭ ‬متبادلة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭ ‬وسط‭ ‬سيطرة‭ ‬نسبية‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الهلال‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭.‬

حصل‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬بالدقيقة‭ ‬8‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬سددها‭ ‬لاعبه‭ ‬كانسيلو‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

وأرسل‭ ‬كانسيلو‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬التعاون‭ ‬أسكنها‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الشباك‭ (‬15‭)‬

وعزز‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬صدارته‭ ‬لهدافي‭ ‬الدوري‭ ‬بـ10‭ ‬اهداف‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬

وكاد‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للهلال‭ ‬بالدقيقة‭ ‬23‭ ‬بعدما‭ ‬توغل‭ ‬بالكرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬التعاون‭ ‬ولكن‭ ‬تسديدته‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭.‬

ووصلت‭ ‬كرة‭ ‬بالدقيقة‭ ‬45‭+‬1‭ ‬لميتروفيتش‭ ‬سددها‭ ‬بكعبه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬ولكن‭ ‬مرت‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أرسل‭ ‬فيصل‭ ‬فجر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬يسار‭ ‬الملعب‭ ‬حولها‭ ‬زميله‭ ‬بيدرو‭ ‬بالشباك‭ ‬بالدقيقة‭ ‬46‭ ‬ولكن‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬الغاه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬لتقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬بداعي‭ ‬وجود‭ ‬تسلل‭.‬

وواصل‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬الضغط‭ ‬بالدقائق‭ ‬التالية‭ ‬لينجح‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بالدقيقة‭ ‬61‭.‬

وحاول‭ ‬التعاون‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬فسدد‭ ‬لاعبه‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ ‬كرة‭ ‬بالدقيقة‭ ‬64‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الدفاع‭ ‬وعاد‭ ‬الهلال‭ ‬الى‭ ‬السيطرة‭ ‬مجدداً‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬خطورة‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفوزه‭ ‬بثنائية‭.‬

وتعادل‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬1‭. ‬تقدم‭ ‬للفيحاء‭ ‬الاوررغوياني،‭ ‬رينزو‭ ‬لوبيس‭ (‬28‭) ‬وعادل‭ ‬للاتفاق‭ ‬الاسباني‭ ‬ألفارو‭ ‬ميدران‭ (‬53‭).‬

ورفع‭ ‬التعادل‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬11‭ ‬محتلاً‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬والفيحاء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وعاد‭ ‬الرائد‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفتح‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬الفتح‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬موسم‭ ‬2012‭-‬2013‭ ‬التعثر‭ ‬بالموسم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬به‭ ‬سوى‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادل‭.‬

سجل‭ ‬للرائد‭ ‬صالح‭ ‬العمري‭ (‬45+2‭)‬،‭ ‬والمغربي‭ ‬مروان‭ ‬سعدان‭ (‬65‭) ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬للفتح‭ ‬عبدالله‭ ‬العنزي‭ (‬85‭).‬

الفوز‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مؤقتاً‭ ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬الفتح‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬نقطة‭. ‬

MENAFN26102024000055011008ID1108821003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث