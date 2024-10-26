فـــوز ثـامـن تــوالـيــا لـلـهــــلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض (السعودية) - (أ ف ب): واصل الهلال انتصاراته بفوز على التعاون 2-1 امس السبت في المرحلة الثامنة من بطولة السعودية لكرة القدم.
تقدم الهلال عن طريق هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش (15) وعزز مواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش تقدم فريقه (6).
وحصد الهلال 24 نقطة من أصل 24 ممكنة منذ مطلع الموسم الحالي وبقي متصدرا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الثاني.
في المقابل، توقف رصيد التعاون عقب الخسارة عند النقطة 11 في المركز التاسع.
وشهدت المباراة حضور النجم البرازيلي نيمار بالزي السعودي بالمدرجات؛ لدعم زملائه.
وعزز ميتروفيتش صدارته لهدافي الدوري بـ10 اهداف بفارق هدفين عن مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة.
بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين وسط سيطرة نسبية من لاعبي الهلال ولكن دون أي خطورة على المرمى.
حصل الهلال على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 8 على يمين منطقة الجزاء سددها لاعبه كانسيلو ولكن في الشباك من الخارج.
وأرسل كانسيلو كرة عرضية داخل منطقة جزاء التعاون أسكنها ميتروفيتش الشباك (15)
وعزز ميتروفيتش صدارته لهدافي الدوري بـ10 اهداف بفارق هدفين عن مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة.
وكاد ميتروفيتش تسجيل الهدف الثاني للهلال بالدقيقة 23 بعدما توغل بالكرة داخل منطقة جزاء التعاون ولكن تسديدته تصدى لها حارس المرمى هذه المرة.
ووصلت كرة بالدقيقة 45+1 لميتروفيتش سددها بكعبه من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.
ومع بداية الشوط الثاني أرسل فيصل فجر كرة عرضية من يسار الملعب حولها زميله بيدرو بالشباك بالدقيقة 46 ولكن حكم الفيديو الغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.
وواصل فريق الهلال الضغط بالدقائق التالية لينجح ميلينكوفيتش سافيتش في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 61.
وحاول التعاون تقليص النتيجة فسدد لاعبه موسى بارو كرة بالدقيقة 64 تصدى لها الدفاع وعاد الهلال الى السيطرة مجدداً على الكرة ولكن دون خطورة لتنتهي المباراة بفوزه بثنائية.
وتعادل الاتفاق مع الفيحاء بنتيجة 1-1. تقدم للفيحاء الاوررغوياني، رينزو لوبيس (28) وعادل للاتفاق الاسباني ألفارو ميدران (53).
ورفع التعادل رصيد الاتفاق إلى النقطة 11 محتلاً المركز العاشر، والفيحاء رصيده إلى 6 نقاط المركز السادس عشر.
وعاد الرائد إلى طريق الانتصارات مرة أخرى أثر فوزه على الفتح بنتيجة 2-1، فيما واصل الفتح بطل الدوري موسم 2012-2013 التعثر بالموسم الذي لم يحقق به سوى فوز وحيد وتعادل.
سجل للرائد صالح العمري (45+2)، والمغربي مروان سعدان (65) خطأ في مرماه، فيما سجل للفتح عبدالله العنزي (85).
الفوز رفع رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز السابع مؤقتاً فيما توقف رصيد الفتح عند 4 نقاط نقطة.
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