فـــوز ثـامـن تــوالـيــا لـلـهــــلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬الهلال‭ ‬انتصاراته‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬السعودية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

تقدم‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هدافه‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬15‭) ‬وعزز‭ ‬مواطنه‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ (‬6‭).‬

وحصد‭ ‬الهلال‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬24‭ ‬ممكنة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬وبقي‭ ‬متصدرا‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثاني‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬التعاون‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬عند‭ ‬النقطة‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حضور‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬بالزي‭ ‬السعودي‭ ‬بالمدرجات؛‭ ‬لدعم‭ ‬زملائه‭.‬

وعزز‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬صدارته‭ ‬لهدافي‭ ‬الدوري‭ ‬بـ10‭ ‬اهداف‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬

بدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بسيطرة‭ ‬متبادلة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭ ‬وسط‭ ‬سيطرة‭ ‬نسبية‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الهلال‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭.‬

حصل‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬بالدقيقة‭ ‬8‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬سددها‭ ‬لاعبه‭ ‬كانسيلو‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

وأرسل‭ ‬كانسيلو‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬التعاون‭ ‬أسكنها‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الشباك‭ (‬15‭)‬

وعزز‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬صدارته‭ ‬لهدافي‭ ‬الدوري‭ ‬بـ10‭ ‬اهداف‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬

وكاد‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للهلال‭ ‬بالدقيقة‭ ‬23‭ ‬بعدما‭ ‬توغل‭ ‬بالكرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬التعاون‭ ‬ولكن‭ ‬تسديدته‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭.‬

ووصلت‭ ‬كرة‭ ‬بالدقيقة‭ ‬45‭+‬1‭ ‬لميتروفيتش‭ ‬سددها‭ ‬بكعبه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬ولكن‭ ‬مرت‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أرسل‭ ‬فيصل‭ ‬فجر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬يسار‭ ‬الملعب‭ ‬حولها‭ ‬زميله‭ ‬بيدرو‭ ‬بالشباك‭ ‬بالدقيقة‭ ‬46‭ ‬ولكن‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬الغاه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬لتقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬بداعي‭ ‬وجود‭ ‬تسلل‭.‬

وواصل‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬الضغط‭ ‬بالدقائق‭ ‬التالية‭ ‬لينجح‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بالدقيقة‭ ‬61‭.‬

وحاول‭ ‬التعاون‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬فسدد‭ ‬لاعبه‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ ‬كرة‭ ‬بالدقيقة‭ ‬64‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الدفاع‭ ‬وعاد‭ ‬الهلال‭ ‬الى‭ ‬السيطرة‭ ‬مجدداً‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬خطورة‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفوزه‭ ‬بثنائية‭.‬

وتعادل‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬1‭. ‬تقدم‭ ‬للفيحاء‭ ‬الاوررغوياني،‭ ‬رينزو‭ ‬لوبيس‭ (‬28‭) ‬وعادل‭ ‬للاتفاق‭ ‬الاسباني‭ ‬ألفارو‭ ‬ميدران‭ (‬53‭).‬

ورفع‭ ‬التعادل‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬11‭ ‬محتلاً‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬والفيحاء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وعاد‭ ‬الرائد‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفتح‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬الفتح‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬موسم‭ ‬2012‭-‬2013‭ ‬التعثر‭ ‬بالموسم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬به‭ ‬سوى‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادل‭.‬

سجل‭ ‬للرائد‭ ‬صالح‭ ‬العمري‭ (‬45+2‭)‬،‭ ‬والمغربي‭ ‬مروان‭ ‬سعدان‭ (‬65‭) ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬للفتح‭ ‬عبدالله‭ ‬العنزي‭ (‬85‭).‬

الفوز‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مؤقتاً‭ ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬الفتح‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬نقطة‭. ‬