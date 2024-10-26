وزير العمل يزور شركة بابكو للتكرير ويشيد بتجربتها الرائدة في استقطاب العمالة الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بالخطوات الرائدة لشركة بابكو للتكرير في مجال تطوير قطاع الطاقة، والذي يأتي انسجاماً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
والدور الرائد والحيوي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة شركة «بابكو انرجيز»، وذلك إيماناً بأهمية أمن الثروات الطبيعية وسبل استثمارها لتأمين المستقبل المستدام بخيراته لجميع أبناء الوطن.
وأكد وزير العمل، أهمية التجربة الرائدة لشركة بابكو للتكرير في استقطاب العمالة الوطنية، والاعتماد عليها بفضل كفاءتها المهنية في إدارة وتشغيل مختلف عمليات الإنتاج، إلى جانب تميز الشركة في استدامة سياسة التدريب والتأهيل المهني للموارد البشرية البحرينية، التي تعد منظومة تدريبية متكاملة لتمكينهم من التطوير الوظيفي وتبوؤهم المناصب القيادية في هذه الشركة الوطنية.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل، خلال زيارته لشركة بابكو للتكرير، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها للشركات والمؤسسات الداعمة لمبادرات وبرامج الوزارة في مجال توظيف الكوادر الوطنية، حيث التقى الدكتور عبدالرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي وعددا من كبار المسؤولين بالشركة ومجموعة من الموظفين البحرينيين الجدد. كما كرّم وزير العمل عددا من الكفاءات البحرينية المتميزة والكفاءات المنضمة مؤخراً الى الشركة، معرباً عن فخره واعتزازه بالعمالة الوطنية التي تصنع الانجازات المتتالية في مختلف المواقع الانتاجية وخاصة في قطاعي الطاقة والنفط في البلاد.
وقد اطلع حميدان على برامج الشركة في التوظيف ودورات التدريب وتأهيل البحرينيين، وخطتها للاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية وتوظيفهم في مختلف إداراتها التشغيلية.
وأكد وزير العمل ان الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة هي الركيزة الأساسية للنمو والتطور لدى الشركة لما تتمتع به من كفاءة وانتاجية في مختلف المجالات الفنية، لافتاً إلى أنه بفضل سياسة الحكومة في التدريب المهني النوعي للمواطنين، فإن وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، مستمرة في إعداد الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها بهدف إدماجها في مختلف القطاعات الانتاجية واكسابها المهارات الشخصية والمهنية التي يحتاج اليها سوق العمل وفقاً لمتغيراته في أنماط المهن واستحداث وظائف جديدة خاصة في مجالات التحول الرقمي والتقني.
وفي هذا السياق، أثنى حميدان على دور شركة بابكو للتكرير في تبني العديد من المبادرات الهادفة الى استقطاب وتطوير القوى العاملة البحرينية باعتبارها نموذجاً للشركات الناجحة في هذا الاتجاه، فضلاً عن العلاقة المتميزة بين إدارة الشركة وممثلي العمال في تكريس مبادئ الحوار الاجتماعي الإيجابي، منوهاً في الوقت ذاته ببيئة العمل الآمنة والسليمة وتطبيق الشركة لأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية ما أهلها لتتبوأ مكانة متميزة في هذا المجال على الصعيد العالمي.
بدوره، أكد الدكتور عبدالرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها في الاعتماد على الكفاءات البحرينية في مختلف المناصب الوظيفية، مشيراً الى ان الشركة استقطبت مؤخراً 500 من المهندسين والفنيين، كما ان جهود الشركة في دعم تكافؤ الفرص وتحقيق التوزان بين الجنسين ساهم في وصول المرأة البحرينية العاملة في قطاع الطاقة وبالتحديد في بابكو للتكرير إلى مناصب تنفيذية وقيادية عدة، حيث بادرت الشركة للمرة الأولى في تاريخها بتعيين مهندستين في مناصب تشغيلية في المصانع بعد السماح للمرأة بالعمل بنظام النوبات، لافتاً الى ارتفاع نسبة الموظفات في المناصب القيادية بالشركة من 19.8% في عام 2020 إلى 20.8% في عام 2024 إضافة إلى قيام الإدارة بتعيين أول نائبة للرئيس التنفيذي.
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