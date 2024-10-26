وزير العمل يزور شركة بابكو للتكرير ويشيد بتجربتها الرائدة في استقطاب العمالة الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬أهمية‭ ‬التجربة‭ ‬الرائدة‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬والاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬بفضل‭ ‬كفاءتها‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬مختلف‭ ‬عمليات‭ ‬الإنتاج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تميز‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬سياسة‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬المهني‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬منظومة‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬الوظيفي‭ ‬وتبوؤهم‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوزير‭ ‬العمل،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالشركة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الجدد‭. ‬كما‭ ‬كرّم‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭ ‬والكفاءات‭ ‬المنضمة‭ ‬مؤخراً‭ ‬الى‭ ‬الشركة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬الانجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬الانتاجية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الطاقة‭ ‬والنفط‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬حميدان‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬ودورات‭ ‬التدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وخطتها‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتوظيفهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬إداراتها‭ ‬التشغيلية‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤهلة‭ ‬هي‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬للنمو‭ ‬والتطور‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وانتاجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬النوعي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬فإن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتأهيلها‭ ‬بهدف‭ ‬إدماجها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الانتاجية‭ ‬واكسابها‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭ ‬والمهنية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬اليها‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتغيراته‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬المهن‭ ‬واستحداث‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتقني‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أثنى‭ ‬حميدان‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬استقطاب‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية‭ ‬باعتبارها‭ ‬نموذجاً‭ ‬للشركات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وممثلي‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬الآمنة‭ ‬والسليمة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الشركة‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬ما‭ ‬أهلها‭ ‬لتتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬استمرار‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬الوظيفية،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬استقطبت‭ ‬مؤخراً‭ ‬500‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬والفنيين،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوزان‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬تنفيذية‭ ‬وقيادية‭ ‬عدة،‭ ‬حيث‭ ‬بادرت‭ ‬الشركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بتعيين‭ ‬مهندستين‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬تشغيلية‭ ‬في‭ ‬المصانع‭ ‬بعد‭ ‬السماح‭ ‬للمرأة‭ ‬بالعمل‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات،‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬بالشركة‭ ‬من‭ ‬19.8%‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬20‭.‬8‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الإدارة‭ ‬بتعيين‭ ‬أول‭ ‬نائبة‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭.‬