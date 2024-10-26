وكالة تسنيم: لإيران حق الرد على أي عدوان وإسرائيل ستواجه ردا متناسبا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
إسطنبول/PNN-أكدت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري أن إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل.
جاء ذلك في خبر مقتضب، فجر السبت، بالتزامن مع تواصل الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع في طهران.
وقالت المصادر لوكالة تسنيم إن "إيران كما أعلنت سابقا مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".
وأضافت: "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
وفي وقت سابق من ليل السبت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في محادثة هاتفية وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.
MENAFN26102024000205011050ID1108820257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.