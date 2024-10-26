وكالة تسنيم: لإيران حق الرد على أي عدوان وإسرائيل ستواجه ردا متناسبا

MENAFN - Palestine News ) إسطنبول/PNN-أكدت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري أن إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل.

جاء ذلك في خبر مقتضب، فجر السبت، بالتزامن مع تواصل الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع في طهران.

وقالت المصادر لوكالة تسنيم إن "إيران كما أعلنت سابقا مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".

وأضافت: "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

وفي وقت سابق من ليل السبت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في محادثة هاتفية وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.