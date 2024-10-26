في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: معاناة كبيرة وظروف هي الأخطر والأشد قسوة منذ عقود

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN-يأتي اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية هذا العام، في ظل ظروف هي الأخطر والأشد قسوة منذ عقود، فبعد مرور 386 يوما على عدوان الاحتلال الدموي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، والمرأة الفلسطينية كان لها النصيب الأكبر من المعاناة. فنحو 11 ألفا شهيدة، من إجمالي عدد الشهداء البالغ 42,874)، حتى يوم أمس.

والآلاف منهن جرحى، ومفقودات، بالإضافة إلى ذلك، نزوح نحو مليوني شخص من منازلهم، نصفهم تقريباً من الإناث، عدا عن حالات الاعتقال والإخفاء القسري، وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية، والنزوح، وانعدام المأوى، بالإضافة إلى عدم توافر الغذاء والماء.

ولا يوجد مكان آمن للنساء في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال المستمر، الذي أدى إلى تدمير أكثر من 25 ألف مبنى، وتدمير حوالي 150 ألف وحدة سكنية بالكامل، و200 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً، و80 ألف وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن.

هذا التدمير أجبر النساء والفتيات على النزوح، والبحث عن مأوى في أماكن مكتظة، مثل المدارس والمستشفيات، مما يحد من الخصوصية، ويزيد من احتمالية العنف، والنزاعات، بسبب نقص الموارد.

كما يواجهن صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية والاحتياجات الأساسية، مما يؤثر على كرامتهن وصحتهن الجسدية والنفسية، ويزيد من الضغط النفسي والجسدي الذي يؤثر على جودة حياتهن بشكل عام.

ظروف صعبة تعاني منها النساء والفتيات في غزة، خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، والتحديات المتعلقة بالدورة الشهرية، والحمل والولادة، ومعاناتهن، وحسرتهن على فقدان فلذات أكبادهن، وعوائلهن، لا توصف، فالآلاف دفعن ويدفعن ثمنا باهظا في هذه الحرب، التي قضت على كل شي، فهن يصارعن من أجل البقاء، لحماية من تبقى لهن.

مئات التقارير صدرت عن مؤسسات دولية وأممية ترصد

معاناة المرأة في قطاع غزة بسبب تواصل الحرب، ولعل أبرزها التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في نيسان الماضي، حيث جاء فيه "أكثر من عشرة آلاف امرأة قُتلت في غزة، والناجيات من القصف والعمليات البرية الإسرائيلية قد تشردن وأصبحن أرامل ويواجهن المجاعة، مما يجعل الحرب على غزة أيضاً حرباً على النساء".



