تراجع أسعار المنتجين في إسبانيا خلال سبتمبر والبطالة إلى أدنى مستوى منذ 2008 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا في سبتمبر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تراجع الأسعار للشهر التاسع عشر على التوالي.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تراجع تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 16.8% مقارنة بـ6.2% في أغسطس، وهو ما يعتبر أكبر تراجع شهري منذ أبريل من العام نفسه.
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تشير هذه البيانات إلى تأثير واضح لتقلبات أسعار الطاقة على معدل التضخم في القطاع الصناعي، حيث أدت الانخفاضات الحادة في تكاليف الطاقة إلى خفض مستويات التضخم الصناعي عموماً، على الرغم من الزيادات الطفيفة في أسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية.
إضافةً إلى ذلك، انخفضت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.4% بعد تراجع أقل في أغسطس بنسبة 1.2%، في حين حققت السلع الرأسمالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3% مقارنة بـ2.2% الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5% مقارنة بـ1.6% في أغسطس.
عند استثناء تأثير أسعار الطاقة، يُظهر المؤشر زيادة طفيفة بنسبة 0.4%على أساس سنوي، وهي زيادة أقل من النسبة المسجلة في الشهر السابق التي كانت 0.6%.
أما على أساس شهري، فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3% في سبتمبر، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض شهري منذ سبعة أشهر، وذلك بعد تعديل بيانات أغسطس إلى زيادة بنسبة 1.4%.
إلى ذلك، انخفض معدل البطالة في إسبانيا إلى 11.21% في الربع الثالث من عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2008، وهو ما يتماشى في الغالب مع توقعات السوق.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1.2 ألف عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة إلى 2.754.1 مليون، في حين ارتفع عدد الأفراد العاملين بمقدار 138.3 ألف إلى 21.823 مليون.
وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 59.04% خلال الربع الثالث من 58.9% في الفترة السابقة.
المصدر:
MENAFN26102024000202011048ID1108820111
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