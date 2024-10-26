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تراجع أسعار المنتجين في إسبانيا خلال سبتمبر والبطالة إلى أدنى مستوى منذ 2008 - جريدة البورصة

10/26/2024 4:21:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا في سبتمبر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تراجع الأسعار للشهر التاسع عشر على التوالي.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تراجع تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 16.8% مقارنة بـ6.2% في أغسطس، وهو ما يعتبر أكبر تراجع شهري منذ أبريل من العام نفسه.

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تشير هذه البيانات إلى تأثير واضح لتقلبات أسعار الطاقة على معدل التضخم في القطاع الصناعي، حيث أدت الانخفاضات الحادة في تكاليف الطاقة إلى خفض مستويات التضخم الصناعي عموماً، على الرغم من الزيادات الطفيفة في أسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية.

إضافةً إلى ذلك، انخفضت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.4% بعد تراجع أقل في أغسطس بنسبة 1.2%، في حين حققت السلع الرأسمالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3% مقارنة بـ2.2% الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5% مقارنة بـ1.6% في أغسطس.

عند استثناء تأثير أسعار الطاقة، يُظهر المؤشر زيادة طفيفة بنسبة 0.4%على أساس سنوي، وهي زيادة أقل من النسبة المسجلة في الشهر السابق التي كانت 0.6%.

أما على أساس شهري، فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3% في سبتمبر، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض شهري منذ سبعة أشهر، وذلك بعد تعديل بيانات أغسطس إلى زيادة بنسبة 1.4%.

إلى ذلك، انخفض معدل البطالة في إسبانيا إلى 11.21% في الربع الثالث من عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2008، وهو ما يتماشى في الغالب مع توقعات السوق.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1.2 ألف عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة إلى 2.754.1 مليون، في حين ارتفع عدد الأفراد العاملين بمقدار 138.3 ألف إلى 21.823 مليون.

وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 59.04% خلال الربع الثالث من 58.9% في الفترة السابقة.


المصدر:

MENAFN26102024000202011048ID1108820111

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