تخلف قياسي عن سداد 800 مليار دولار في سوق الديون المحلية الصينية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حالات التخلف عن السداد في زاوية غامضة من سوق الديون المحلية في الصين إلى مستوى قياسي، مما أوقع بالمستثمرين الذين افترضوا أن هذه الأوراق المالية تتمتع بضمان ضمني من الدولة.





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لم يكن مفترضاً أن تتطور الأمور على هذا النحو. ففي العام الماضي، وفي مواجهة موجة من الديون المعدومة التي أصدرتها أذرع التمويل التابعة للحكومات المحلية، اتخذت الحكومة المركزية في البلاد بعض الإجراءات الحاسمة، حيث سمحت للحكومات المحلية بجمع حوالي 2.2 تريليون يوان (309 مليارات دولار أميركي) عبر إصدار سندات جديدة للمساعدة في سداد ما عليها للدائنين، وأمرت بنوك الدولة بتقديم دعم إضافي لإعادة التمويل.





أدت هذه التدابير إلى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستوى قياسي، واندفع المستثمرون مرة أخرى إلى السوق، مطالبين بشراء السندات والقروض. غير أن قطاعاً واحداً من هذه الديون لم يتم إصلاحه. فقد ارتفعت إلى مستويات قياسية حالات التعثر في ما يُسمى بالمنتجات المالية غير القياسية، وهي من استثمارات الدخل الثابت غير المدرجة للتداول العام.

في حين لا يوجد إحصاء رسمي لحجم هذا القطاع، إلا أن المحللين يقدرونه بنحو 800 مليار دولار. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تعذر سداد الالتزامات عن 60 منتجاً من هذه المنتجات المالية غير القياسية المرتبطة بالأذرع التمويلية للحكومات المحلية (LGFVs) أو صدرت بشأنها تحذيرات من مخاطر عدم السداد، بزيادة 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لشركة“فايننشيال تشاينا إنفورميشن آند تكنولوجي” (Financial China Information & Technology Co) المتخصصة في توفير المعلومات. وهذا الرقم في زيادة مستمرة، وإن كان صغيراً نسبياً حتى الآن، وقد بلغ مستوى قياسياً في البيانات المسجلة التي تبدأ من عام 2019.

مستثمرة خسرت مدخرات عمرها

أثبتت حالات التخلف عن السداد أنها باهظة التكاليف بالنسبة للعديد من المستثمرين الأفراد.

خذ على سبيل المثال حالة لولو فانغ، مالكة لإحدى الشركات التجارية الصغيرة وتبلغ من العمر 60 عاماً. تقول فانغ إنها خسرت مدخراتها كاملة والتي تبلغ 15 مليون يوان عندما اشترت ما يُسمى بالمنتجات الائتمانية المرتبطة بمقاطعة قويتشو في جنوب غرب البلاد.

كانت فانغ تراهن على الحصول على عائد مستقر يبلغ حوالي 8%، وهو أعلى بكثير مما كانت ستربحه من إيداع أموالها في أحد البنوك. وبدلاً من ذلك، ضاعت استثماراتها تماماً عندما تعثرت هذه المنتجات في العام الماضي.

في مواجهة احتمال الحجز على شقتها في شينزين بسبب عجزها عن سداد أقساط الرهن العقاري، انضمت إلى أكثر من 100 مستثمر آخر يترددون على الصناديق الائتمانية والمكاتب الحكومية طلباً لسداد مستحقاتهم.

قالت فانغ:“تحولت حياتي إلى فوضى كاملة. فقد عملت طوال حياتي ووضعت كل الأموال التي ادخرتها للتقاعد في هذه المنتجات المالية التي كذبوا علي وقالوا لي إنها آمنة”.

استخدمت البلدات والمدن والمقاطعات في الصين ما يُسمى بالأذرع التمويلية للحكومات المحلية (LGFVs) لتمويل مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ. غير أن المشروعات التي تمولها هذه الأذرع لا تحقق أرباحاً بالضرورة، مما يجعلها تعتمد على الدعم المقدم من الحكومة.

مخاطر المنتجات المالية غير القياسية

لا تفصح الجهات المصدرة للديون بشكل عام عن المبلغ الإجمالي. فلم تُعلن أي أرقام في 40 حالة من بين 60 حالة من المنتجات المالية غير القياسية التي تخلفت عن السداد أو حذرت من مخاطر عدم السداد، والتي قامت بحصرها شركة“فايننشيال تشاينا إنفورميشن آند تكنولوجي” المتخصصة في توفير المعلومات هذا العام. وبلغت قيمة المنتجات المالية العشرين المتبقية حوالي 4.55 مليار يوان.

يتناقض ذلك بشكل صارخ مع السندات المطروحة للتداول العام التي تصدرها الأذرع التمويلية للحكومات المحلية. وتعطي الحكومات المحلية الأولوية لهذه الأوراق المالية التي تفضلها مؤسسات الاستثمار، ولم يحدث قط أن تخلفت عن سدادها. ونظراً لأن المنتجات المالية غير القياسية تُباع عادةً للمستثمرين عبر عمليات الطرح الخاص، فلا يوجد عند السلطات المحلية حافز قوي لمساعدتهم.

قالت لورا لي، العضوة المنتدبة في وكالة“إس آند بي غلوبال ريتينغز” العالمية للتصنيف الائتماني:“على الرغم من تطبيق الصين مجموعة من السياسات التي تهدف إلى معالجة ديون الأذرع التمويلية للحكومات المحلية، ينبغي أن تضمن هذه السياسات سداد السندات التي تصدرها هذه الأذرع لأنها جزء من سوق رأس المال. وفي حال تعثرها، فإن ذلك يعرض الاستقرار المالي والاستقرار الاجتماعي للخطر”.

خطة مركزية لإعادة تمويل الديون المتعثرة

هناك بعض الأمل للمستثمرين الذين يمتلكون الديون المتعثرة، إذ تدرس الحكومة المركزية السماح للسلطات المحلية بإصدار سندات تصل قيمتها إلى 6 تريليونات يوان حتى عام 2027 لإعادة تمويل الديون خارج الميزانية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. إذا حدث ذلك، فإنه يفتح المجال أمام أذرع تمويل الحكومات المحلية لتوسيع نطاق دعمها للمنتجات المالية غير القياسية. ومع ذلك، لم يتخذ قرار نهائي بذلك حتى الآن، ويشك بعض المحللين في حدوثه.

قال وانغ تشن، المؤسس المشارك لشركة تحليل مخاطر الائتمان“بلت آند رود أوريجن للتكنولوجيا” (Belt & Road Origin Tech) في بكين:“إذا تحققت الجولة الجديدة من التعهدات بخفض الديون الخفية بالفعل، فإن السلطات المحلية ستظل تعطي الأولوية لسندات الأذرع التمويلية للحكومات المحلية على الديون غير القياسية عندما تحتاج أي منتجات إلى الدعم. وسيعتمد تأثير الخطة الجديدة على سوق المنتجات المالية غير القياسية على الحجم الفعلي للدعم الحكومي، وكيفية تخصيص هذه الموارد بين المناطق والكيانات المختلفة”.

حدثت العديد من حالات التخلف عن السداد في قطاع الصناديق الائتمانية. وعادةً ما تكون المنتجات المالية للصناديق الائتمانية غير مدرجة وتباع عبر قنوات مثل البنوك وشركات الأوراق المالية للشركات والمؤسسات المالية والأفراد الأثرياء بحد أدنى للاستثمار يبلغ مليون يوان. وهي تقدم عادةً مدفوعات سنوية ثابتة ومنتظمة أو نصف سنوية وبآجال تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

أسباب اللجوء للمنتجات المالية غير القياسية

تلجأ الأذرع التمويلية للحكومات المحلية إلى المنتجات المالية غير القياسية بسبب معاناة هذه الحكومات من ضائقة مالية متزايدة نتيجة التباطؤ الاقتصادي في البلاد والانخفاض الحاد في مبيعات الأراضي. وقد شددت الجهات التنظيمية القيود على قيام الأذرع التمويلية لهذه الحكومات بإصدار السندات، مما اضطرها إلى البحث عن بدائل. وهي تدفع عادةً فائدة تتراوح بين 7% و8% على المنتجات المالية غير القياسية مقارنةً بفائدة 3% للسندات المدرجة.

قالت لي من“إس آند بي غلوبال”:“من المؤكد أن أذرع تمويل الحكومات المحلية تحتاج إلى التمويل عبر قنوات المنتجات المالية غير القياسية، على الرغم من ارتفاع تكلفتها. لكن أولويتها منخفضة سياسياً، لذا فإن معدل التخلف عن السداد فيها يظل مرتفعاً”.

تلك الحالات من التخلف عن السداد جعلت المستثمرين الأفراد مثل فانغ في حاجة ماسة إلى المساعدة، ولكن تجربة مستثمر زميل لها تشير إلى أن فرصتها في استرداد أموالها ليست كبيرة.

قبل 5 أعوام، تعثرت منتجات مالية لإدارة الثروات تضمنها الأذرع التمويلية للحكومات المحلية، والتي استثمر فيها جيسون لاي ثلاثة ملايين يوان. واضطر لاي، الذي يعمل موظفاً في شركة مملوكة للدولة مقرها بكين، إلى السفر أربع مرات إلى مدينة أنشون الإقليمية، سعياً للحصول على أمواله.

يقول لاي:“منذ عام 2019 عند أول تعثر في سداد هذه المنتجات، لم أتمكن من استرداد سوى 10% من أصل الدين. ولن أعود إلى شراء أي من هذه المنتجات في المستقبل”.





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