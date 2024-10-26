صندوق النقد: على البنوك المركزية توخِّي الحذر في خفض الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الجمعة إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية، وأنه لا بد للبنوك المركزية من أن تفكر مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة.

وقالت في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن“في الأمد القريب، يتعين التركيز على الجانب المالي كأولوية فورية. فالاحتياطيات المالية استُنفدت، ومع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة”.

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وأضافت أن البنوك المركزية يتعين عليها“البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة (و) تراقب البيانات بعناية للتأكد من أنها لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية”.





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