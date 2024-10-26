صندوق النقد: على البنوك المركزية توخِّي الحذر في خفض الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الجمعة إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية، وأنه لا بد للبنوك المركزية من أن تفكر مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة.
وقالت في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن“في الأمد القريب، يتعين التركيز على الجانب المالي كأولوية فورية. فالاحتياطيات المالية استُنفدت، ومع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة”.
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وأضافت أن البنوك المركزية يتعين عليها“البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة (و) تراقب البيانات بعناية للتأكد من أنها لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية”.
المصدر:
MENAFN26102024000202011048ID1108820109
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