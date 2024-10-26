مجموعة السبع توافق على قرض لأوكرانيا بـ 50 مليار دولار مدعوم بفوائد الأصول الروسية - جريدة البورصة

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توصّلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل الجمعة.

وجاء في البيان أن“عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها”، وأشار إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام، وفقا لفرانس برس.

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