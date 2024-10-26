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مجموعة السبع توافق على قرض لأوكرانيا بـ 50 مليار دولار مدعوم بفوائد الأصول الروسية - جريدة البورصة

10/26/2024 4:21:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة علي بابا تدفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون الإيرادات المالية في الصين تنخفض 2.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 بوينج تبحث بيع أعمالها الفضائية مع استمرار الأزمة

توصّلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل الجمعة.

وجاء في البيان أن“عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها”، وأشار إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام، وفقا لفرانس برس.

المصدر:

MENAFN26102024000202011048ID1108820108

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