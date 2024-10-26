مجموعة السبع توافق على قرض لأوكرانيا بـ 50 مليار دولار مدعوم بفوائد الأصول الروسية - جريدة البورصة

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توصّلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل الجمعة.
وجاء في البيان أن“عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها”، وأشار إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام، وفقا لفرانس برس.
المصدر:
MENAFN26102024000202011048ID1108820108
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