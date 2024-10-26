بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا لكنها ترفض تمديد الاتفاق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إن موسكو مستعدة لمواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل الحالية بنهاية العام، لكنها ترى مؤشرات على أن أوكرانيا قد لا تكون مستعدة لتمديد العقد.
وقالت أوكرانيا بالفعل إنها لا تريد تجديد الاتفاق.
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وأضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية أن روسيا مستعدة لمواصلة إمدادات الغاز إلى أوروبا باستخدام عدة طرق بديلة إذا لزم الأمر.
المصدر:
MENAFN26102024000202011048ID1108820107
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