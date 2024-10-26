بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا لكنها ترفض تمديد الاتفاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إن موسكو مستعدة لمواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل الحالية بنهاية العام، لكنها ترى مؤشرات على أن أوكرانيا قد لا تكون مستعدة لتمديد العقد.

وقالت أوكرانيا بالفعل إنها لا تريد تجديد الاتفاق.

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وأضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية أن روسيا مستعدة لمواصلة إمدادات الغاز إلى أوروبا باستخدام عدة طرق بديلة إذا لزم الأمر.





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