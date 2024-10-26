بوينج تبحث بيع أعمالها الفضائية مع استمرار الأزمة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تبحث شركة“بوينج” بيع أعمالها الفضائية مع وكالة“ناسا”، وتستكشف الخيارات المتاحة، حيث أجرت محادثات مع شركة“بلو أوريجين” التابعة لـ”جيف بيزوس”، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته صحيفة“وول ستريت جورنال” أمس الجمعة، تبحث صانعة الطائرات الأمريكية بيع أعمالها المتعلقة بمركبة“ستارلاينر” الفضائية والعمليات التي تدعم محطة الفضاء الدولية.
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يأتي ذلك وسط تنامي التحديات التي تواجهها“بوينج” مع إضراب 33 ألف عامل منذ 5 أسابيع، مما عطّل إنتاج طائرات“737 ماكس” الأكثر مبيعًا، وطائرات“767” و”777′′ ذات الهيكل العريض.
ويتزامن هذا التخارج المحتمل من أعمال غير أساسية لشركة“بوينج” مع إشارات إلى أن“سبيس إكس” التابعة للملياردير“إيلون ماسك” أصبحت شريكًا مفضلًا لوكالة“ناسا”، حيث من المقرر أن تعيد الشركة رائدَيْ فضاء عالقَيْن في محطة الفضاء الدولية خلال شهر فبراير المقبل.
المصدر:
MENAFN26102024000202011048ID1108820106
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