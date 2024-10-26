Saturday, 26 October 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوينج تبحث بيع أعمالها الفضائية مع استمرار الأزمة - جريدة البورصة

10/26/2024 4:21:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تبحث شركة“بوينج” بيع أعمالها الفضائية مع وكالة“ناسا”، وتستكشف الخيارات المتاحة، حيث أجرت محادثات مع شركة“بلو أوريجين” التابعة لـ”جيف بيزوس”، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة“وول ستريت جورنال” أمس الجمعة، تبحث صانعة الطائرات الأمريكية بيع أعمالها المتعلقة بمركبة“ستارلاينر” الفضائية والعمليات التي تدعم محطة الفضاء الدولية.

موضوعات متعلقة علي بابا تدفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون الإيرادات المالية في الصين تنخفض 2.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا لكنها ترفض تمديد الاتفاق

يأتي ذلك وسط تنامي التحديات التي تواجهها“بوينج” مع إضراب 33 ألف عامل منذ 5 أسابيع، مما عطّل إنتاج طائرات“737 ماكس” الأكثر مبيعًا، وطائرات“767” و”777′′ ذات الهيكل العريض.

ويتزامن هذا التخارج المحتمل من أعمال غير أساسية لشركة“بوينج” مع إشارات إلى أن“سبيس إكس” التابعة للملياردير“إيلون ماسك” أصبحت شريكًا مفضلًا لوكالة“ناسا”، حيث من المقرر أن تعيد الشركة رائدَيْ فضاء عالقَيْن في محطة الفضاء الدولية خلال شهر فبراير المقبل.


المصدر:

MENAFN26102024000202011048ID1108820106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث