بوينج تبحث بيع أعمالها الفضائية مع استمرار الأزمة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تبحث شركة“بوينج” بيع أعمالها الفضائية مع وكالة“ناسا”، وتستكشف الخيارات المتاحة، حيث أجرت محادثات مع شركة“بلو أوريجين” التابعة لـ”جيف بيزوس”، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة“وول ستريت جورنال” أمس الجمعة، تبحث صانعة الطائرات الأمريكية بيع أعمالها المتعلقة بمركبة“ستارلاينر” الفضائية والعمليات التي تدعم محطة الفضاء الدولية.

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يأتي ذلك وسط تنامي التحديات التي تواجهها“بوينج” مع إضراب 33 ألف عامل منذ 5 أسابيع، مما عطّل إنتاج طائرات“737 ماكس” الأكثر مبيعًا، وطائرات“767” و”777′′ ذات الهيكل العريض.

ويتزامن هذا التخارج المحتمل من أعمال غير أساسية لشركة“بوينج” مع إشارات إلى أن“سبيس إكس” التابعة للملياردير“إيلون ماسك” أصبحت شريكًا مفضلًا لوكالة“ناسا”، حيث من المقرر أن تعيد الشركة رائدَيْ فضاء عالقَيْن في محطة الفضاء الدولية خلال شهر فبراير المقبل.





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