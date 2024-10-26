30 ألف جنيه مقدم حجز وحدات سكن لكل المصريين 5 بالمدن الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حددت وزارة الإسكان مقدم حجز وحدات إعلان“سكن لكل المصريين 5′′، بقيمة 20 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.

وأعلن المهندس شريف الشربينى، الإسكان، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإعلان“سكن لكل المصريين 5′′، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين، لمنخفضى ومتوسطى الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من 18 نوفمبر 2024 للمواطنين ذوى الهمم.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أن الطرح الجديد“سكن لكل المصريين 5” يتضمن 78.7 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح ما بين 75 مترًا إلى 90 مترًا.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقارى، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أنه تقرر تخصيص أسبوع للمواطنين ذوى الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 18 نوفمبر وحتى يوم الاثنين 25 نوفمبر.

وأوضحت أنه تم التواصل مع هيئة البريد لمنع بيع أى كراسة شروط خلال هذا الأسبوع إلا للمواطنين ذوى الهمم.

وأضافت أنه يمكن لكل المواطنين، بمن فى ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين فى التقدم الدخول على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.