30 ألف جنيه مقدم حجز وحدات سكن لكل المصريين 5 بالمدن الجديدة - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) حددت وزارة الإسكان مقدم حجز وحدات إعلان“سكن لكل المصريين 5′′، بقيمة 20 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.
وأعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإعلان“سكن لكل المصريين 5′′، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين، لمنخفضى ومتوسطى الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من 18 نوفمبر 2024 للمواطنين ذوى الهمم.
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وأشار وزير الإسكان، إلى أن الطرح الجديد“سكن لكل المصريين 5” يتضمن 78.7 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح ما بين 75 مترًا إلى 90 مترًا.
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقارى، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.
وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أنه تقرر تخصيص أسبوع للمواطنين ذوى الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 18 نوفمبر وحتى يوم الاثنين 25 نوفمبر.
وأوضحت أنه تم التواصل مع هيئة البريد لمنع بيع أى كراسة شروط خلال هذا الأسبوع إلا للمواطنين ذوى الهمم.
وأضافت أنه يمكن لكل المواطنين، بمن فى ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.
وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين فى التقدم الدخول على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.
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