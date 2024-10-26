غداً.. بدء حجز 6575 وحدة جاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يبدأ غداً الأحد التقدم لحجز 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة.

وقال المهندس شريف الشربينى، الإسكان، إن الوحدات موزعة على مدن:“القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العبور – الشروق – العاشر من رمضان – السادات – المنيا الجديدة – غرب قنا الجديدة – ناصر“غرب أسيوط” – دمياط الجديدة”.

موضوعات30 ألف جنيه مقدم حجز وحدات“سكن لكل المصريين 5” بالمدن الجديدة “فيتش”: رئاسة الثانية قد تخلق اضطرابًا تجاريًا كبيرًا مع الاتحاد الأوروبي الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة لكنها تسجل خسائر أسبوعية

وأضاف أن شروط التقديم للوحدات وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع“مسكن – محور الوحدات” على الرابط ، اعتباراً من الأحد 27 أكتوبر وحتى يوم الخميس 26 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين فى موعد لاحق بعد غلق باب الحجز على الموقع.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين.

وقال الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكترونى“مسكن – محور الوحدات” ، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية (الاسم – الرقم القومى – البريد الإلكترونى – رقم التليفون – العنوان – رقم كارت الخدمات المتكاملة”لذوى الهمم”)، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة“لذوى الهمم”.

وأضاف: يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى – متكرر – أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعى الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية (ماستر كارد – سداد كاش عن طريق فورى بلس – تحويل بنكى عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع”).

ولفت إلى أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بين المتقدمين على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوى الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقى الحاجزين من المواطنين.

وقال الشوربجى: تمت إتاحة 409 وحدات“جنة” بمساحات تتراوح من (100 م2 : 150 م2)، و700 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 133 م2) بمدينة القاهرة الجديدة، و223 وحدة“جنة” بمساحات تتراوح من (100 م2 : 150 م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (100 م2 : 150 م2)، و435 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 118 م2) بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا طرح 300 وحدة” سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 115 م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

كما يشمل الطرح 1500 وحدة“عمارات الحى السادس” بمدينة بدر بمساحة 90 م2 للوحدة، و456 وحدة“روضة العبور” بمساحات تتراوح من (101 م2 : 111 م2) بمدينة العبور، و35 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 130 م2) بمدينة الشروق، و11 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (130 م2 : 140 م2) بمدينة العاشر من رمضان، و11 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (130 م2 : 150 م2) بمدينة السادات، و34 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 115 م2) بمدينة المنيا الجديدة، و246 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 118 م2) بمدينة غرب قنا، و310 وحدات“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 130 م2) بمدينة ناصر“غرب أسيوط”.

كما ستتم إتاحة 150 وحدة“جنة” بمساحات تتراوح من (100 م2 : 150 م2) ، و160 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 130 م2)، و83 وحدة“إسكان متميز” بمساحات تتراوح من (104 م2 : 108 م2) بمدينة دمياط الجديدة، و890 وحدة“إسكان متميز” بمساحات تتراوح من (95 م2 : 99 م2) بمدينة المنصورة الجديدة، و600 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (110 م2 : 133 م2) بمدينة العلمين الجديدة.