غداً.. بدء حجز 6575 وحدة جاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يبدأ غداً الأحد التقدم لحجز 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة.
وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الوحدات موزعة على مدن:“القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العبور – الشروق – العاشر من رمضان – السادات – المنيا الجديدة – غرب قنا الجديدة – ناصر“غرب أسيوط” – دمياط الجديدة”.
موضوعات متعلقة
30 ألف جنيه مقدم حجز وحدات“سكن لكل المصريين 5” بالمدن الجديدة “فيتش”: رئاسة ترامب
الثانية قد تخلق اضطرابًا تجاريًا كبيرًا مع الاتحاد الأوروبي الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة لكنها تسجل خسائر أسبوعية
وأضاف أن شروط التقديم للوحدات وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع“مسكن – محور الوحدات” على الرابط ، اعتباراً من الأحد 27 أكتوبر وحتى يوم الخميس 26 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين فى موعد لاحق بعد غلق باب الحجز على الموقع.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين.
وقال الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكترونى“مسكن – محور الوحدات” ، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية (الاسم – الرقم القومى – البريد الإلكترونى – رقم التليفون – العنوان – رقم كارت الخدمات المتكاملة”لذوى الهمم”)، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة“لذوى الهمم”.
وأضاف: يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى – متكرر – أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعى الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية (ماستر كارد – سداد كاش عن طريق فورى بلس – تحويل بنكى عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع”).
ولفت إلى أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بين المتقدمين على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوى الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقى الحاجزين من المواطنين.
وقال الشوربجى: تمت إتاحة 409 وحدات“جنة” بمساحات تتراوح من (100 م2 : 150 م2)، و700 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 133 م2) بمدينة القاهرة الجديدة، و223 وحدة“جنة” بمساحات تتراوح من (100 م2 : 150 م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (100 م2 : 150 م2)، و435 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 118 م2) بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا طرح 300 وحدة” سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 115 م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.
كما يشمل الطرح 1500 وحدة“عمارات الحى السادس” بمدينة بدر بمساحة 90 م2 للوحدة، و456 وحدة“روضة العبور” بمساحات تتراوح من (101 م2 : 111 م2) بمدينة العبور، و35 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 130 م2) بمدينة الشروق، و11 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (130 م2 : 140 م2) بمدينة العاشر من رمضان، و11 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (130 م2 : 150 م2) بمدينة السادات، و34 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 115 م2) بمدينة المنيا الجديدة، و246 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 118 م2) بمدينة غرب قنا، و310 وحدات“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 130 م2) بمدينة ناصر“غرب أسيوط”.
كما ستتم إتاحة 150 وحدة“جنة” بمساحات تتراوح من (100 م2 : 150 م2) ، و160 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106 م2 : 130 م2)، و83 وحدة“إسكان متميز” بمساحات تتراوح من (104 م2 : 108 م2) بمدينة دمياط الجديدة، و890 وحدة“إسكان متميز” بمساحات تتراوح من (95 م2 : 99 م2) بمدينة المنصورة الجديدة، و600 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (110 م2 : 133 م2) بمدينة العلمين الجديدة.
MENAFN26102024000202011048ID1108820104