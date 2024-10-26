الإيرادات المالية في الصين تنخفض 2.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية انخفاض الإيرادات المالية للصين بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وأظهرت البيانات التفصيلية – وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم السبت – أن الإيرادات الضريبية للبلاد انخفضت بنسبة 5.3% عن العام السابق، في حين زادت إيراداتها غير الضريبية بنسبة 13.5%.

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وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حققت الحكومة المركزية 7.17 تريليون يوان (حوالي 1.01 تريليون دولار أمريكي) من الإيرادات المالية، بانخفاض 5.5% على أساس سنوي.. بينما حققت الحكومات المحلية 9.13 تريليون يوان، بزيادة 0.6%.

وتوسع الإنفاق المالي للبلاد بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين.. وارتفع الإنفاق المالي للحكومة المركزية بنسبة 8.4% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 1% في إنفاق الحكومات المحلية.

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