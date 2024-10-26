الإيرادات المالية في الصين تنخفض 2.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية انخفاض الإيرادات المالية للصين بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
وأظهرت البيانات التفصيلية – وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم السبت – أن الإيرادات الضريبية للبلاد انخفضت بنسبة 5.3% عن العام السابق، في حين زادت إيراداتها غير الضريبية بنسبة 13.5%.
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وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حققت الحكومة المركزية 7.17 تريليون يوان (حوالي 1.01 تريليون دولار أمريكي) من الإيرادات المالية، بانخفاض 5.5% على أساس سنوي.. بينما حققت الحكومات المحلية 9.13 تريليون يوان، بزيادة 0.6%.
وتوسع الإنفاق المالي للبلاد بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين.. وارتفع الإنفاق المالي للحكومة المركزية بنسبة 8.4% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 1% في إنفاق الحكومات المحلية.
المصدر:
MENAFN26102024000202011048ID1108820103
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