وزير المالية: مبادلة الديون بالاستثمارات تسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة.

وأوضح الوزير – خلال لقائه مع كل من كلافير جاتيتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا اليوم السبت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن – أن تعزيز التعاون القاري في كل القطاعات خاصة الطاقة يساعد في تقليل عبء الديون على الاقتصاديات الإفريقية.

موضوعات“الزراعة” تناقش مشروعات مشتركة مع“الأغذية العالمي” لدعم صغار المزارعين وزير المالية يبحث مع مستثمري مؤسسات كبرى سبل تعزيز الاقتصاد “التخطيط” تجدّد البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي حتى 2025

وأضاف كجوك – في بيان لوزارة المالية اليوم – أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد مع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.. مشيرا إلى أن تحالف“الديون من أجل التنمية المستدامة”، يمكن أن يكون جزءا من الحل في قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الإفريقية والناشئة.

ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي، لابد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية؛ بما يسهم في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار وزير المالية إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقا وتكاملا واستهدافا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.

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