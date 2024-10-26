علي بابا تدفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة علي بابا الصينية أمس الجمعة إنها وافقت على دفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة رفعها مستثمرون يزعمون اتباع عملاق التجارة الإلكترونية لممارسات احتكارية.
ونفت علي بابا ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها دخلت في التسوية لتجنب تكلفة وضياع الوقت في عملية تقاضي طويلة.
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قُدمت التسوية المقترحة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن وتتطلب موافقة قاضي المقاطعة الأمريكية جورج دانييلز.
وزعمت الدعوى التي رفعت في عام 2020 أن علي بابا ادعت أنها لم تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار أو المنافسة غير العادلة على الرغم من مطالبتها التجار باختيار منصة توزيع واحدة فقط.
تغطي التسوية المستثمرين في أسهم الإيداع الأميركية لشركة علي بابا من 13 نوفمبر 2019 إلى 23 ديسمبر 2020، وتحل المطالبات التي تكبدوها بخسائر عندما كشفت السوق تصريحات علي بابا المضللة وانخفض سعر السهم.
ووصف محامو المدعين في أوراق المحكمة الصفقة المقترحة بأنها ((نتيجة استثنائية))، قائلين إنها تجاوزت بشكل كبير متوسط التعويض في دعاوى الأوراق المالية الجماعية.
المصدر:
MENAFN26102024000202011048ID1108820101
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