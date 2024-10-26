علي بابا تدفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة علي بابا الصينية أمس الجمعة إنها وافقت على دفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة رفعها مستثمرون يزعمون اتباع عملاق التجارة الإلكترونية لممارسات احتكارية.

ونفت علي بابا ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها دخلت في التسوية لتجنب تكلفة وضياع الوقت في عملية تقاضي طويلة.

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قُدمت التسوية المقترحة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن وتتطلب موافقة قاضي المقاطعة الأمريكية جورج دانييلز.

وزعمت الدعوى التي رفعت في عام 2020 أن علي بابا ادعت أنها لم تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار أو المنافسة غير العادلة على الرغم من مطالبتها التجار باختيار منصة توزيع واحدة فقط.

تغطي التسوية المستثمرين في أسهم الإيداع الأميركية لشركة علي بابا من 13 نوفمبر 2019 إلى 23 ديسمبر 2020، وتحل المطالبات التي تكبدوها بخسائر عندما كشفت السوق تصريحات علي بابا المضللة وانخفض سعر السهم.

ووصف محامو المدعين في أوراق المحكمة الصفقة المقترحة بأنها ((نتيجة استثنائية))، قائلين إنها تجاوزت بشكل كبير متوسط ​​التعويض في دعاوى الأوراق المالية الجماعية.





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