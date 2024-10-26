Saturday, 26 October 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات إسرائيلية فجر اليوم على الجنوب والبقاع اللبناني

10/26/2024 2:13:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 26 تشرين الأول( بترا) - شن الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم السبت ، سلسلة غارات تدميرية على أطراف بلدات لبنانية جنوبية وهي ميفدون، كفررمان وكفرتبنيت، وأطراف النبطية الفوقا، وجبل الرفيع في منطقة اقليم التفاح.
كما شن سلسلة غارات على مدينة بعلبك وقرى القضاء.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا ) في بيروت " إن الجيش الاسرائيلي يقوم بعمليات تفخيخ وتفجير ضخمة في بلدات الطيبة وديرسريان والعديسة، بهدف تدمير العديد من المنازل والمنشآت".
-- (بترا )
ف ج / س س
26/10/2024 08:52:35

MENAFN26102024000117011021ID1108820021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث