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الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر منزلا

10/26/2024 2:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الغربي، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس.

وأضافت ان قوات الاحتلال حاصرت احد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف انيرجا دون معرفة مصير من يتواجد داخله.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام وفرضت حصارا مشددا عليها.

وافادت المصادر بأن جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة احد الشبان المحاصرين واستخدموهما كدروع بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وفي تطور لاحق، قال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة منازلهم في العمارة السكنية، التي يتواجد فيها
المنزل
المحاصر.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة وسط سماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

يتبع...

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