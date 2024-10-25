النصر والأهلي يتعادلان مع الخلود والأخدود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(د ب أ) - اقتنص النصر تعادلا صعبا مع مضيفه الخلود 3/3، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، ورفع الخلود رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر.
وافتقد النصر خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فضل الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق إراحته،وتقدم ميزياني ماوليدا للخلود في الدقيقة 12، قبل أن يدرك النصر التعادل عبر إيمريك لابورت،
وفي الدقيقة 24 سجل النصر هدفه الثاني عن طريق تاليسكا، غير أن الخلود أنهى الشوط الأول متعادلا بهدف آخر من ماوليدا في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 71 سجل جاكسون موليكا الهدف الثالث للخلود، فيما أدركتاليسكا التعادل للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز القادسية على ضيفه ضمك 2/1، وسجل للقادسية خوليو كينيونيس في الدقيقة 39، وبيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 88، وسجل لفريق ضمك حبيب ديالو هدف ضمك الوحيد،ورفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ضمك عند سبع نقاط في المركز الثالث
عشر.
وفي مباراة ثالثة تعادل الأهلي مع ضيفه الأخدود 1/1، وتقدم الأخدود في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق سافيور جودوين، قبل أن يدرك رياض محرز التعادل للأهلي في الدقيقة 62.
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