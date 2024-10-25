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النصر والأهلي يتعادلان مع الخلود والأخدود

10/25/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬اقتنص‭ ‬النصر‭ ‬تعادلا‭ ‬صعبا‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الخلود‭ ‬3‭/‬3،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬ورفع‭ ‬الخلود‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وافتقد‭ ‬النصر‭ ‬خدمات‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬إراحته،وتقدم‭ ‬ميزياني‭ ‬ماوليدا‭ ‬للخلود‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬12،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬النصر‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت،

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬24‭ ‬سجل‭ ‬النصر‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تاليسكا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الخلود‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متعادلا‭ ‬بهدف‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬ماوليدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬71‭ ‬سجل‭ ‬جاكسون‭ ‬موليكا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للخلود،‭ ‬فيما‭ ‬أدركتاليسكا‭ ‬التعادل‭ ‬للنصر‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬فاز‭ ‬القادسية‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ضمك‭ ‬2‭/‬1،‭ ‬وسجل‭ ‬للقادسية‭ ‬خوليو‭ ‬كينيونيس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬39،‭ ‬وبيير‭ ‬إيمريك‭ ‬أوباميانج‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬88،‭ ‬وسجل‭ ‬لفريق‭ ‬ضمك‭ ‬حبيب‭ ‬ديالو‭ ‬هدف‭ ‬ضمك‭ ‬الوحيد،ورفع‭ ‬القادسية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ضمك‭ ‬عند‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث
عشر‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثالثة‭ ‬تعادل‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬وتقدم‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سافيور‭ ‬جودوين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬التعادل‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬62‭.‬


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