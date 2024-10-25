حماس تبحث في القاهرة اقتراحات لوقف النار بغزة.. ورئيس الموساد إلى الدوحة اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬ناقش‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬مصريين‭ ‬اقتراحات‭ ‬لوقف‭ ‬النار،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جاهزية‭ ‬الحركة‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭ ‬إذا‭ ‬التزمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬والانسحاب‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬وعودة‭ ‬النازحين‭ ‬وإبرام‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الموساد‭ ‬ديفيد‭ ‬برنياع‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬للقاء‭ ‬رئيس‭ ‬السي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭ ‬بيل‭ ‬بيرنز‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الأطراف‭ ‬سيناقشون‭ ‬مختلف‭ ‬الخيارات‭ ‬لاستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‮»‬،‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المصرية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وفدا‭ ‬أمنيا‭ ‬مصريا‭ ‬وعسكريا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الموساد‭ ‬ووفدا‭ ‬من‭ ‬الشاباك‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬المكثفة‭ ‬لعودة‭ ‬المفاوضات‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬قال‭ ‬منتدى‭ ‬عائلات‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬نطلب‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فريق‭ ‬المفاوضين‭ ‬كل‭ ‬السلطة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭. ‬الوقت‭ ‬ينفد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الرهائن‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬‮«‬القادة‭ ‬الدوليين‭ ‬بممارسة‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬لتقبل‭ ‬بهذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتضع‭ ‬حدا‭ ‬للكارثة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وأتت‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬بعيد‭ ‬إعراب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للدوحة‭ ‬عن‭ ‬توقعاته‭ ‬بأن‭ ‬يجتمع‭ ‬المفاوضون‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬قطر‭ ‬اجتماعا‭ ‬مرتقبا‭ ‬مع‭ ‬المفاوضين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أن‭ ‬الاتصالات‭ ‬تجددت‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬رئيس‭ ‬مكتبها‭ ‬السياسي‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭.

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وجرت‭ ‬آخر‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬لإرساء‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬وباءت‭ ‬بالفشل‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سابقاتها‭. ‬