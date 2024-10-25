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الرئيس الأمريكي: علينا تطوير مؤسساتنا بشكل عاجل للاستجابة لتحديات عصرنا

10/25/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 10 (كونا) -– شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة على الضرورة الملحة والعاجلة لتطوير المؤسسات في بلاده حتى تتمكن من التعامل مع التحديات الناشئة.
كلام بايدن جاء في كلمة متلفزة تم بثها قبيل بدء الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 برئاسة رئيس المجلسين لهذا العام محافظ سلطة النقد في جزر المالديف أحمد منور ومشاركة مدير مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا والمديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وقال بايدن "لخلق عالم أكثر عدلا وازدهارا للجميع اليوم نحن بحاجة إلى تطوير مؤسساتنا بشكل عاجل للاستجابة لتحديات عصرنا وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتمكين العمال وسد فجوة البنية التحتية ومعالجة الممارسات غير السوقية المنتشرة وضمان تمثيل مؤسساتنا لجميع الأشخاص الذين نخدمهم".
ونوه بأن مؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليتين "أحرزتا بالفعل تقدما مهما" في هذا الاتجاه.
وأوضح "تمكنا مع البنك الدولي من إتاحة أكثر من 140 مليار دولار في شكل قروض جديدة" لافتا إلى أن الولايات المتحدة قدمت عبر صندوق النقد الدولي "أكثر من 20 مليار دولار في شكل قروض إضافية".
وأضاف بايدن "معا تأكدنا من حصول البلدان الأفريقية على المزيد من المقاعد على الطاولة" مؤكدا "رسالتي اليوم بسيطة للغاية فلنستمر في ذلك بينما نتجه نحو قمة مجموعة العشرين (جي 20)" المقررة في شهر نوفمبر المقبل في البرازيل تحت عنوان "بناء عالم عادل وبيئة مستدامة".
وسلط الضوء على "الحاجة إلى الالتزام بشكل أقوى تجاه (المؤسسة الدولية للتنمية)" بالاشارة إلى المؤسسة التي تم إنشاؤها في عام 1960 من قبل البنك الدولي والمعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا والتي تهدف وفقا لتعريفها على موقعها الالكتروني إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض معفاة من الفائدة أو بفائدة منخفضة وتوفير منح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة وتحسين الأحوال المعيشية للشعوب.
وأضاف الرئيس الأمريكي "نحن بحاجة إلى مساعدة البلدان على تحمل الديون لأن الدول لا ينبغي أن تضطر إلى الاختيار بين الاستثمار في مستقبلها أو سداد ديونها"
وأكد "كما كان الحال قبل 80 عاما فإن القرارات التي نتخذها الان ستحدد مسار مستقبلنا لعقود قادمة".
ومن جانبه ركز رئيس مجلسي المحافظين في صندوق النقد والبنك الدوليين في كلمته على ثلاثة تحديات راهنة وهي تغير المناخ والاصلاح الهيكلي واستدامة تحمل الدين.
وشدد على "الحاجة الماسة إلى تعاون متعدد الأطراف" مؤكدا أن "العمل الجماعي هو العلاج الناجع لعالم يزداد تشرذما".
ورحب بانضمام إمارة ليختنشتاين الواقعة في أوروبا الوسطى وتحدها سويسرا من الغرب والجنوب والنمسا من الشرق "في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى صندوق النقد الدولي لتصبح العضو 191 وهو ما يزيد من أهمية العمل متعدد الأطراف".
كما رحب "بإضافة المقعد ال25 في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء".
ومن جانبها شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في كلمة لها على أهمية "الشمولية" وتحقيق "تمثيل أفضل" في المؤسسة الدولية.
وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد "وافق على مجموعة من التدابير التي ستحمي أولا القوة المالية التي تمنحنا الزخم لدعم أعضائنا" بالإضافة إلى "خفض الرسوم والضرائب الإضافية على قروضنا المنتظمة بنسبة 36 بالمئة في المتوسط وتقديم حزمة إصلاح وتمويل شاملة بأكثر من ضعف قدرتنا على الإقراض الميسر بحيث تضع دعمنا للدول ذات الدخل المنخفض على أساس ثابت يتجاوز جوهر هذه الإصلاحات المهمة".
وفي السياق أبرز رئيس مجموعة البنك الدولي إلى توسيع برامج مؤسسته لتشمل "20 دولة إضافية في أوائل العام المقبل" مؤكدا التوجه نحو "الاستمرار في ذلك (التوسع)".
كما أشار إلى العمل على "أن نكون شريكا ومتعاونا أفضل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى" منوها بأنه "على مدار العام الماضي أقام البنك الدولي شراكات رسمية مع خمس مؤسسات (مصرفية) جديدة".
وتندرج الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ضمن فعاليات اليوم الخامس وما قبل الأخير من اجتماعات خريف 2024 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن لبحث قضايا مختلفة تشمل الديون وتحقيق النمو وغيرها من مختلف التحديات العالمية. (النهاية)

رس ر / م م ج



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