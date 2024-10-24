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إبر التخسيس بريئة أم متهمة بالدفع إلى الانتحار

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) في حال كنت تعاني من السمنة المفرطة، وبدا لك أن استخدام إبر التخسيس أمر رائع بما فيها الـozempic التي يروج لها مشاهير ومؤثرون كحل سريع وفاعل للوصول إلى النحافة، فعليك أن تراجع قرارك لأكثر من مرة، وقبلها أن تراجع طبيبك، فقد تكون حياتك معرضة إلى الخطر.
هذا ما يؤكده بعض الدارسين وبعض الدراسات، فيما ينفيه آخرون، ويرون أن أدوية التخسيس بريئة ولا تستحق أن توضع في قفص الاتهامات.
و‏Ozempic هو عقار من ضمن فئة الأدوية التي تسمى منبهات GLP-1 الذي يعد بدوره هرموناً شبيهاً بالجلوكاجون، ويُستخدم لمرضى السكري بهدف تحسين مستويات السكر في الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على أن يتزامن استخدامه مع نظام غذائي متوازن، إضافة لممارسة الرياضة.
‏إلا أن ozempic راج أخيراً كدواء أو حقنة لإنقاص الوزن، وكذا ما شابهه من أدوية بغرض التخسيس، وأثبتت بعذ هذه الأدوية نتائجها بالفعل؛ حيث أصبحت هناك موجة ((نحافة)) عالمية، وظهر ما يسمى Ozempic face، حيث تميز وجوه مستخدمي أبر الأوزمبيك بسبب الترهل والشحوب الواضح في الملامح والناتج عن خسارة الدهون بسرعة كبيرة.
الموضوع ليس جديداً، لكنه عاد ليظهر ضمن المواضيع الساخنة في المشهد الاجتماعي السعودي، بعد ظهور دراسات تحذيرية حول هذا الدواء، أثارها عدد من الاختصاصين، وركزت الدراسات هذه المرة على الأعراض النفسية المصاحبة لاستخدام الأوزمبيك كالاكتئاب والقلق والرغبة في الانتحار.
مرضى السكري آمنون
صدرت أخيراً تنبيهات كثيرة حول دافعية وميل مستخدمي إبر التخسيس إلى الانتحار، وأثارت موجة من المخاوف خصوصاً لمرضى السكري الذين يعتمدون بشكل كبير على إبر الأوزمبيك للعلاج.
ولكن التنبيهات والتحذيرات الطبية لفتت الانتباه إلى أن الدراسات والأبحاث ركزت على جانب استخدام الإبر للنحافة، فيما نبهت منظمة الصحة العالمية من الإبر المغشوشة، ومن جهتها طمأنت هيئة الغذاء والدواء السعودية مرضى السكري إلى كون الأوزمبيك علاج آمن.
الانتحار فكرة واردة
أشارت الدكتورة لمياء آل إبراهيم إلى أن التحذيرات الأخيرة حول دواء أوزمبيك، الذي يستخدم لعلاج السكري ويُساهم في إنقاص الوزن، تشير إلى احتمال ارتباطه بزيادة الأفكار الانتحارية بنسبة تصل إلى 45 %. إضافة إلى ذلك، وردت تقارير أخيرًا تفيد بأن هذا الدواء قد يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية، وتسريع الشيخوخة نتيجة تأثيره على الدهون التي تعطي الوجه والجسم نضارتهما.
واستدركت ((هذه المعلومات ليست مفاجئة، ولكن ما يثير الفضول هو الإقبال الكبير على هذه العلاجات رغم تكلفتها العالية، وكونها مستحضرات كيميائية حديثة نسبيًا)).
نتائج فورية
أضافت آل إبراهيم ((بالمقارنة، نجد أن هناك مقاومة شديدة للقاحات، مما يدفعني للتساؤل عن السبب، ويبدو أن الإجابة تكمن في طبيعة تأثير هذه العلاجات. الناس يميلون إلى البحث عن النتائج الفورية والملموسة مثل فقدان الوزن وتأثيره المباشر على مظهرهم، مقارنة بتأثير اللقاحات الذي قد لا يكون ملموسًا بنفس الدرجة في حياتهم اليومية)).
ونوهت ((هذا التوجه يعكس ميلًا طبيعيًا لدى البشر للبحث عن حلول سريعة وملموسة، حتى وإن كانت تحمل مخاطر غير متوقعة على المدى البعيد)).
بلاغات وتحقيقات
نشرت وكالة إندبندنت منتصف العام الماضي أن وكالة الأدوية الأوروبية European Medicines Agency المعروفة باسم EMA، تجري مراجعة لدواء أوزمبيك Ozempic بعد أن أبلغ مستخدمون للدواء عن مشاعر سلبية تراودهم وأفكاراً انتحارية ومشاعر أخرى تتعلق بإيذاء الذات.
كما نقلت ((رويترز)) أنها تحقق في علاقة علاج أوزمبيك الذي يؤخذ عن طريق الحقن كعلاج للسكري من النوع الثاني بتلك الأعراض الجانبية غير المتوقعة، وذلك بعد أن تلقت إشعاراً من هيئة رقابة صحية في آيسلندا يعلن عن 3 حالات برزت عليها أفكار انتحارية ومشاكل نفسية تحوم حول إيذاء الذات، فيما تتولى التحقيق هيئة أوروبية متخصصة في تقييم أخطار الأدوية، تعرف باسم PRAC.
مراقبة للتطورات
في سياق متصل، أوضحت ((وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية)) وهي الجهة المنظمة للأدوية في المملكة المتحدة، أنها تراقب أيضاً التطورات حول دواء أوزمبيك
وعليه، حثت كبيرة مسؤولي السلامة في الوكالة، أليسون كيف، المستخدمين على الإبلاغ عن أي آثار جانبية للأدوية، وطلب المساعدة الطبية الفورية في حالة معاناتهم من أفكار تتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس.
أدوية مغشوشة
في يونيو الماضي نشرت منظمة الصحة العالمية تنبيها ((بشأن منتجات طبّية، 3 دفعات مغشوشة من دواء أوزمبيك (سيماغلوتيد) (OZEMPIC (semaglutide)، كُشف عنها في كل من البرازيل والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في أكتوبر 2023 والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2023، وتم توريدها ضمن سلاسل الإمداد الخاضعة للتنظيم)).
ولفتت المنظمة إلىأن دواء أوزمبيك (سيماغلوتيد) ينتمي إلى مجموعة أدوية تسمى ناهضات مستقبلات الببتيد -1 الشبيهة بالجلوكاجون (GLP-1 RA) التي تُوصف لعلاج فرط سكر الدم لدى المُصابين بداء السكري من النمط 2 من البالغين والمراهقين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً.
وأكّدت الشركة المصنّعة الأصلية لدواء أوزمبيك أن المنتجات الثلاثة المشار إليها في هذا التنبيه مغشوشة، إذ زيفت المنتجات هويتها ومصدرها وهي ليست من صنع شركة نوفو نوردسك ( الشركة المصنعة لعقار الأوزمبيك)
* رقم الدفعة LP6F832 غير معروف.
* رقم الدفعة NAR0074 مقترناً بالرقم التسلسلي 430834149057 لا يتطابق مع سجلات التصنيع الأصلية.
* رقم الدفعة MP5E511 صحيح ولكن المنتج مغشوش.
وقد سبق أن أبلغت المنظمة جهات التنظيم الوطنية بضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء بعض هذه الدفعات والمنتجات المماثلة الناهضة من نوع GLP-1 عموماً.
كما أوضحت جانباً من المخاطر، وذكرت ((قد يؤدي استعمال دواء أوزمبيك المغشوش إلى عدم فعالية علاج المرضى بسبب الجرعة غير الصحيحة، أو تلوّثه بمواد ضارّة، أو استعمال مكونات مجهولة، أو بديلة فيه كما قد يشكل الدواء مخاطر جسيمة أخرى على صحة المريض بسبب إعطائه عن طريق الحقن تحت الجلد مما قد يهدد حياة المريض)).
جرعات عالية
عبر منصة X أوضح استشاري الباطنية والغدد الصماء والسكري وزيادة الوزن، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة جازان الدكتور محمد مدخلي أن إبر التخسيس تعد وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، وتتوفر منها أنواع مختلفة مثل أوزمبيك، مونجارو، وسكسندا. وتعمل هذه الإبر بطرق مشابهة، إما من خلال إرسال إشارات شبع إلى المخ أو عن طريق إبطاء هضم الطعام في الأمعاء.
‏ولفت إلى المشكلة التي يواجهها معظم الناس هي أنهم يبدأون بجرعات عالية، معتقدين أن هذا سيؤدي إلى نتائج أسرع. وأوضح ((في الواقع، يجب أن تكون الجرعة أقل جرعة فعالة لضبط الشهية، ثم يمكن زيادتها تدريجياً بشرط أن تستطيع أن تأكل 1500سعرة يوميا كحد أدنى)).
وبين أن ((المشكلة الحقيقية لا تكمن في الإبر نفسها، بل في التغيير المفاجئ في النظام الغذائي، فالتوقف المفاجئ عن تناول كميات كبيرة من الطعام (3000 - 5000 سعر حراري يوميًا) قبل الدواء والانتقال إلى تناول 800 سعر حراري فقط يمكن أن يؤدي إلى نقص شديد في المعادن والفيتامينات والعبث بهرمونات الجسم، مما يسبب مشاكل مثل اضطرابات الدورة الشهرية، تساقط الشعر، وتلف البشرة، خاصة لدى النساء)).
وأضاف يمكن استخدام الإبر بأقل جرعة فعالة لضبط الشهية وليس لهدف سد الشهية بشكل كامل وأن يكون مصحوباً بنظام غذائي متوازن يتجاوز 1500 سعر حراري يوميًا وبنسبة بروتينات عالية مع تمارين مقاومة للحفاظ على العضلات.
وبين أنه لا بد من أخذ تلك الأدوية تحت استشارة طبيب، وأن يكون التعامل معها بوعي لتجنب خطر تناولها بشكل عبثي.
الهيئة تصرح
من جانبها، ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ((الوطن)) أن الأدوية المسجلة محليًا تخضع لمراقبة مستمرة لضمان فعاليتها وسلامتها وجودتها في جميع مراحل ما بعد التسويق، وتقوم الهيئة بدراسة المستجدات بشكل دوري.
وقالت الهيئة ((نود التنويه إلى أن البيانات المتاحة حاليًا لا تدعم وجود ارتباط بين أدوية ناهضات مستقبلات الببتيد المشابه للجلوكاجون (GLP-1) وبين الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية لدى مرضى السكري، أما بالنسبة لمرضى السمنة، فإن البيانات المتوفرة ليست كافية لدراسة ارتباط هذه المجموعة الدوائية بتلك الأعراض)).
وأضافت ((توصي الهيئة العامة للغذاء والدواء بقراءة النشرة الداخلية للأدوية بعناية، واتباع التوصيات المذكورة فيها، وعدم استخدام هذه الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب المختص للتأكد من دواعي الاستخدام المعتمدة والجرعات المناسبة)).
ـ فقدان الوزن والحفاظ عليه يتطلب تغييرات إيجابية في نمط الحياة
‏ـ Ozempic يساعد الجسم على إطلاق مزيد من الأنسولين لتحسين استقرار مستويات السكر في الدم
ـ هناك أعراض جانبية لـOzempic حسب دراسات سابقة
الأعراض الجانبية لاستخدام Ozempic
ـ اضطراب الجهاز الهضمي
ـ الشعو ر بالغثيان والقيء
ـ الإسهال
ـ الانتفاخ
ـ الإمساك
ـ الارتجاع المعدي المريئي
ـ آلام البطن
طرق كشف المنتجات الطبية المغشوشة - (حسب منظمة الصحة العالمية)
1- التحقق من رقم المجموعة والرقم المتسلسل
2- فحص القلم
قد يحتوي قلم دواء أوزمبيك المغشوش على مقياس يمتد خارج القلم عند تحديد الجرعة
3- تقييم جودة الوسم
قد يكون الوسم رديء الجودة وقد لا يلتصق بالقلم جيداً
4- البحث عن أخطاء إملائية
قد تحتوي عبوة المنتج الكرتونية على أخطاء إملائية على واجهتها

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