أصداء التراث: فعالية تروج لعجلون وقلعتها والإرث الإنساني والسياحي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز ، نظمت جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والسفارة البلجيكية في الأردن فعالية بعنوان "أصداء التراث" في عجلون وقلعتها الشهيرة، بهدف التعريف بالقلاع التاريخية في الأردن والإرث الإنساني فيها، والترويج للمواقع التاريخية كأصول ثقافية قيمة ومنها قلعة عجلون، وتعريف الأجيال الحالية بأهميتها وأهمية الحفاظ عليها.

وجاءت الفعالية التي أقيمت يوم أمس (السبت 19/10/2024)، كافتتاحية لسلسلة فعاليات ستنظم للتعريف بالقلاع التاريخية في الأردن، وبدأت بمسار مشي في غابات عجلون تم تنظيمه مع جمعية "درب الأردن"، كما توجه قسم من الجمهور إلى تلفريك عجلون ليخوضوا تجربة ساحرة مع مشاهد من جبال عجلون الخضراء.

وضمن تحقيق رؤية الجمعية في دعم المجتمعات المحلية، تضمنت الفعالية معرضًا للمنتجات المحلية شملت على حرف يدوية وأعمال فنية بالإضافة إلى المأكولات التراثية في المنطقة، ومنتجات تعكس الإرث الإنساني فيها. وشارك في المعرض سيدات من المجتمع المحلي وجمعية الأماني الخيرية لحماية الأسرة والطفولة في عجلون وجمعية العرجة للمحافظة على التراث في عجلون.

وبدأت الفقرات الثقافية والفنية بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين وغزة والتي دعت لها المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن سهى بواب. واشتملت الفقرات التي أقيمت في ساحة قلعة عجلون إلقاء قصيدتين: "عروس أنت يا عجلون" و"على أستار القلعة" للشاعر ماهر حداد المهداتين إلى عجلون، بالإضافة إلى فقرة مسرح دمى قدمها الحكواتي وصانع الدمى فيصل العزة.

وأتاحت الفعالية التي حضرها عددا من الوزراء السابقين

وهم: معالي وسام الربضي

ومعالي ريم أبو حسان، ود. فارس بريزات - رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومدير آثار عجلون أكرم العتوم ، ومدير سياحة محافظة عجلون فراس الخطاطبة،

ومدير مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، تجربة جديدة ومتنوعة للجمهور في عجلون وقلعتها التاريخية؛ التي بناها القائد عز الدين أسامة أحد قادة صلاح الدين الأيوبي.

وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، خلال الفعالية، إن جلالة الملك وجه خلال زيارته لمحافظة عجلون أكثر من مرة للاهتمام بالمشاريع السياحية والأثرية ومنها التلفريك، مبينا أهمية مثل هذه الفعاليات في التركيز على المجتمع المحلي مشاركة أصحاب الحرف اليدوية والمنتوجات الشعبية وهذا ما يعزز من قدرتنا في الأردن لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد مدير آثار عجلون أكرم العتوم أهمية مثل هذه الفعاليات للتعريف بأهمية التراث والمواقع الأثرية والسياحية في المحافظة، مشيدا بجهود القائمين على مثل هذه البرامج التي تعزز التنمية وتسهم في الترويج والتعريف بأهمية الحفاظ على التراث.

وقالت رئيسة جمعية المهرجانات الأردنية سهى بواب، إن الفعالية تأتي كافتتاحية لسلسلة فعاليات ستنظم للتعريف بالقلاع التاريخية في الأردن والإرث الإنساني والترويج للمواقع التاريخية ومنها قلعة عجلون وتعريف الأجيال الحالية بأهميتها والحفاظ عليها.

وبينت أن الفعالية تهدف لإبراز الهوية الأردنية ودعم استدامة السياحة الداخلية من خلال إشراك المجتمعات المحلية والحرفيين وتمكينهم في مشاريعهم الصغيرة من خلال مشاركة عدد من أفراد المجتمع المحلي والجمعيات والمحلات والفنانين.

وأوضحت أن الجمعية دوما تتطلع للشراكات مع الدول الأجنبية الصديقة، ومنها بلجيكيا التي دافعت في كثير من المحافل عن الحقوق العربية والفلسطينية.



وتضمنت الفعالية عرضًا موسيقيًا قدمه الموسيقيون: يعرب سميرات (كمان)، رانيا عجيلات (بيانو)، - صوت سوبرانو)، عواد عواد (إيقاع)، سامفيل جاسباريان (بيانو). وتنوع البرنامج بين مقطوعات موسيقية آلية من الموسيقى العربية والغربية قدمت برؤية خاصة ليعرب سميرات، وأغاني متنوعة منها ما هو من التراث العربي والأوبرا بصوت المغنية سارة بركات.

واختتمت الفعالية بأغنية "زهرة المدائن" التي قدمتها سارة بركات دون مرافقة الآلات.

وجاءت الفقرات الفنية تأكيدا على دور جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن في دعمها للفنانين المحليين، بالإضافة إلى التأكيد على أن الثقافة والفنون والموسيقى هي جسر مهم بين الأمم.

تنظيم الفعالية جاء بجهود العديد من الشركاء والجهات العامة ومن الداعمين للفعالية منهم: طيران الملكية الأردنية، "جيني"، باصات "جت"، 7Hills، إذاعة مزاج اف ام، وإذاعتي "نشامى" وبلاي اف ام Play99.5.

وبين حجارة قلعة عجلون أقيم معرض "الأيقونات البيزنطية" والذي يضم قطع تعبر عن الفن البيزنطي والتراث الروماني المسيحي الشرقي، من أعمال الفنانة الأردنية روان الربضي، والفنان الروماني راريس إيوناسكو المختص بالأيقونات البيزنطية.

أيضا تضمنت الفعالية عرضًا لثلاثة فيديوهات وثائقية فائزة بمسابقة "تراتيل في محراب الغيم...عجلون حاضرة الجمال" التي نظمها منتدى جبل عوف للثقافة، وجاءت المسابقة تحت رعاية جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن لتقديم جمالية منطقة عجلون بعيون سكانها والترويج لها سياحيًا. وتم عرض فيديوهات الفائزين رغد شويات (المركز الأول)، سهير درويش (المركز الثاني) وأحمد عكاشة (المركز الثالث).

من الجدير بالذكر أن جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن نظمت منذ تأسيسها في عام 2010 أكثر من 120 عرضًا تم تصميمهم وتنظيمهم بمستوى عالمي، وحضر فعالياتها أكثر من 150 ألف شخص من الأردنيين والأجانب لتوفر بذلك تجربة فنية وثقافية لا تنسى للجمهور من جميع أنحاء العالم.

تهتم الجمعية بإقامة المهرجانات والعروض الفنية والثقافية في المواقع الأثرية كجزء من الترويج للأردن كوجهة ثقافية وترفيهية، وتشجيع السياحة والاستدامة الاقتصادية وخلق فرص عمل.

كما تسعى الجمعية لدعم المجتمع المحلي من خلال تخصيص جزء من الريع لإحداث أثر إيجابي على حياة الأطفال في المنطقة. وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، استضافت الجمعية في عروضها أكثر من 25 ألف طفلاً من الأقل حظاً لحضور فعالياتها، ليكونوا جزءا من الحركة الفنية والثقافية في الأردن.



