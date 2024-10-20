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مشروع لتدريب 1300 موظف حكومي في مجال الأمن السيبراني

10/20/2024 2:48:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين عمان- أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة أمس أن المركز يخطط لإطلاق وتنفيذ مشروع لتدريب 1300 موظف حكومي يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة في مجال الأمن السيبراني.
وقال المحارمة في تصريحات لـ"الغد" إن "هذا المشروع يأتي ضمن مساعي وعمل المركز ضمن محور بناء القدرات للموارد البشرية وخصوصا في القطاع الحكومي لرفع وعي وقدرات الموظف الحكومي الذي يعتبر عمودا رئيسيا في مواجهة التهديدات السيبرانية الى جانب العناية بالمحور التقني للمؤسسة".
وتوقع المحارمة أن يجري إطلاق هذا المشروع بداية الربع الاول من العام المقبل 2025، لافتا الى انه سينفذ على مراحل ليجري تعميمه فيما بعد، وتعزيزه بمشاريع اخرى في المستقبل لتوعية الموظفين الحكوميين وتأهيلهم لتطبيق الممارسات الفضلى لتحقيق مستويات الأمن السيبراني المطلوبة والتي ستنسجم مع الإطار الوطني للأمن السيبراني.
وبين المحارمة أن هذا التدريب سيعنى في أول مراحله بتدريب ضباط الارتباط في المؤسسات الحكومية المختلفة والذين يعملون مع المركز في مجال الامن السيبراني، مؤكدا ان التدريب سيعمم بعد ذلك ليشمل موظفي تقنية المعلومات في هذه المؤسسات والموظفين من مستويات ادارية مختلفة، لافتا الى ان وعي الموظف ودرايته وخبرته وبناء قدرته في مجال الامن السيبراني تعد عاملا حاسما لمواجهة كثير من التهديدات السيبرانية المستمرة في العالم الرقمي والتي تستهدف جميع انواع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام.
وبالنسبة لعملية التدريب ومن سيقوم عليها، اكد المحارمة أن المركز يخطط لذلك باتجاهين إما من خلال طرح عطاءات والاعتماد على مؤسسات او شركات متخصصة في مجال التدريب على الامن السيبراني، او من خلال الاكاديمية الوطنية للامن السيبراني اذا ما تم اطلاقها وهو مشروع آخر يعمل عليه المركز وقطع شوطا فيه.
واكد أنه إذا جرى اطلاق الاكاديمية الوطنية للامن السيبراني كما هو متوقع في الربع الاول من العام المقبل او قبل ذلك فسيجري تنفيذ مشروع تدريب موظفي الحكومة من خلالها ومن خلال برامجها المتخصصة بإشراف مدربين ومتخصصين في مجال الامن السيبراني.
ولفت الى ان هذه الاكاديمية حال اطلاقها سيكون لها دور مركزي في بناء القدرات وتخريج المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، في وقت تتصاعد فيه أهمية هذا المجال في عالم رقمي غير آمن ومليء بالهجمات السيبرانية المستمرة.
وأكد أن مفهوم الأكاديمية لن يكون بنموذج مراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولكن التوجه يركز على تقديم نوعية متخصصة من التدريب العملي المواكب لتطورات الأمن السيبراني وحمايته لتحضير أجيال ومواهب وقدرات تستطيع المساهمة في مجابهة خطورة الهجمات السيبرانية.
وتتضمن استراتيجية المملكة للأمن السيبراني محورا يعنى بـ(بناء القدرات)، الذي يركز على الاستمرار في توفير وطرح برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، والتي تعد عماد كل البرامج في المحاور الأخرى، فمن دون موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا يمكن تنفيذ المحاور الأخرى.

MENAFN20102024000072011014ID1108799709

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