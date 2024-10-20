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(الكهرباء): إعادة التيار إلى القيروان والصليبية ومناطق صناعية بعد انقطاع قصير

10/20/2024 3:04:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إعادة التيار الكهربائي إلى أجزاء محدودة من منطقتي القيروان الصليبية وبعض المناطق الصناعية بعد انقطاع قصير إثر خروج محطة تحويل (الصليبية W) عن الخدمة في وقت سابق اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق آنفة الذكر بعد حضور وعمل فرق الطوارئ وإجراء اللازم لإعادة التيار. (النهاية)

ف ر




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