(الكهرباء): إعادة التيار إلى القيروان والصليبية ومناطق صناعية بعد انقطاع قصير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إعادة التيار الكهربائي إلى أجزاء محدودة من منطقتي القيروان الصليبية وبعض المناطق الصناعية بعد انقطاع قصير إثر خروج محطة تحويل (الصليبية W) عن الخدمة في وقت سابق اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق آنفة الذكر بعد حضور وعمل فرق الطوارئ وإجراء اللازم لإعادة التيار. (النهاية)
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