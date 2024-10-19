الأوروبي للتنمية يدعم مشاريع الطاقة المتجددة للكهرباء الوطنية بال

MENAFN - Khaberni) خبرني - وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منح قرض بقيمة 28.25 مليون دولار لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، لتحسين قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة الحالية والجديدة.

ووفق بيانات للبنك الأوروبي، فإنه من المتوقع أن يتم تمويل المشروع بشكل مشترك بمنحة استثمارية متاحة من شركاء آخرين والتي ستساهم في تمويل التكاليف الإجمالية للمشروع البالغة 35 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستخدم شركة الكهرباء الوطنية عائدات قرض البنك لتمويل العديد من خطوط الكهرباء الهوائية التي تربط محطة فرعية جديدة 400/132 في الرحاب بمحطات فرعية في السمرا 400 كيلو فولت، وعمان الغربية 400 كيلو فولت، ومنطقة الحسن الصناعية 132 كيلو فولت وجرش 132 كيلو فولت.

ويساعد المشروع على تحسين القدرة الاستيعابية لمشاريع الطاقة المتجددة القائمة والمخطط لها، زيادة مرونة الإرسال، تعزيز شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي في شمال شرق البلاد؛ وتسهيل ربط الشبكة بالدول المجاورة.

ويسهم المشروع في تعزيز التحول الأخضر والشامل من خلال الجمع بين الاستثمارات الرأسمالية والتعاون الفني. وعلى وجه التحديد، سيعمل المشروع أولا على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتكامل سوق الطاقة.

كما سيعمل على تقليل خسائر النقل من خلال تحسين تدفق الطاقة داخل الشبكة الوطنية، مما يؤدي إلى المزيد من خفض الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري في مجال الطاقة الخضراء من خلال تقديم برنامج تدريبي جديد لمركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية للاستجابة لاحتياجات السوق للمهارات الرقمية وكفاءات كفاءة الطاقة.

كما سيدعم المشروع تصميم معايير المهارات المهنية الوطنية التي ستحدد وتدون المهارات والكفاءات اللازمة للمهن المطلوبة في هذا القطاع.