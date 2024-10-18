الاحتلال يحاصر المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت كل من يتحرك في محيطه.

وقالت مصادر طبية، إن دبابات الاحتلال حاصرت المستشفى، وأطلقت قذائفها نحو مرافقه،

كما توقف المولد الكهربائي عن العمل بسبب إطلاق النار

صوب المستشفى.

وأضافت المصادر، أن دبابات الاحتلال قصفت الطابقين الثاني والثالث، وهدمت جزءا من سور المستشفى.

لليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

ففي السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأت قوات الاحتلال بفرض حصار مشدد على شمال القطاع، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكان المستشفى تعرض لحصار مماثل في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2023، واستهدفته حينها بالقصف المباشر، واقتحمته وقتلت واعتقلت عددا من الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض