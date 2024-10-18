مقرر أممي يدعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وعزلها

MENAFN - Palestine News ) -لم تتعرض منظمات الأمم المتحدة للأذى والضرر في أي صراع في العالم كما تعرضت له في قطاع غزة

-المواطنون

يقتلون والأطفال يموتون جوعا وبعض دول الغرب تتساوق مع الإدارة الأميركية لتوفير الغطاء السياسي والدعم لإسرائيل

رام الله /PNN-

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إلى ضرورة الضغط من قبل كافة الأعضاء في أروقة الأمم المتحدة والجمعية العامة لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها بالكامل، ما لم توقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد فخري في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير"، الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، على ضرورة فرض قيود مالية واقتصادية على إسرائيل، إذا لم يتم محاسبتها من قبل المجتمع الدولي.

وقال:" إن الفيتو الأميركي يمنع مجلس الأمن من التحرك ضد إسرائيل، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي خطوة لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأضاف: "الأمل السياسي الآن معلق على الجمعية العامة في الأمم المتحدة التي مررت قراراً هاماً أكدت فيه على ما جاء في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وغير قانوني".

وأضاف:" المواطنين يقتلون في قطاع غزة والأطفال يموتون من الجوع أمام العالم، وبعض دول الغرب تتساوق مع الإدارة الأميركية في مشاهدة ما يحدث في فلسطين دون أن تحرك ساكناً، وبالتالي هناك نظام عنصري يتفوق على الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني".

ولفت المقرر الأممي إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تمنح إسرائيل الغطاء السياسي وتقدم لها كافة الدعم رغم ازدياد الوضع سوءا في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحاً أن إسرائيل تسعى إلى ضم كل الأرض الفلسطينية بارتكاب أبشع الجرائم وممارسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وقال:" النظام السياسي الأميركي يرفض تحرير فلسطين بغض النظر عن الحزب الحاكم".

وأشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة لم تتعرض للأذى والضرر في أي صراع في العالم كما تعرضت له في قطاع غزة، فالهجمات الإسرائيلية شملت موظفي "الأونروا" للحد من استمرارها في القيام بواجباتها تجاه اللاجئين.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ الحديث تمارس دولة حرب التجويع كما تمارسها إسرائيل ضد المواطنين في غزة، مشيراً إلى تقرير أعده وقدمه إلى الأمم المتحدة حول قيام إسرائيل بتجويع المواطنين في قطاع غزة من خلال إغلاق كافة معابر القطاع وإعاقة دخول المساعدات الانسانية.

وأكد زيف الادعاءات التي تطلقها حكومة الاحتلال لمنع دخول شاحنات الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة، مؤكداً أنها مجرد إدعاءات كاذبة وحجج واهية للتنكر لحق المواطنين في إدخال الغذاء والأدوية لهم.

وقال:" إن إسرائيل تحاول منع دخول المياه إلى قطاع غزة وتقوم بتبرير ذلك باستخدام لغة الحرب التي تؤكد أن كل شيء في القطاع أصبح مستهدفاً من قبل حكومة الاحتلال"، مشيراً إلى أن النظام الإسرائيلي يشكل حالة انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.

وقال، نحن على تواصل مع مسؤولين أمريكيين وقال:" هم لا يصغون لنا رغم أنهم يدركون حقيقة ما يحدث في قطاع غزة إلا أنه لا يمكن تعليق أي آمال على هؤلاء المسؤولين الذين لم يغيروا موقفهم من الحرب"، مشدداً على أهمية الاستمرار بالضغط عليهم

لثنيهم عن مواقفهم الداعمة لإسرائيل من خلال الوقفات التضامنية لطلبة الجامعات الأمريكية، لافتاً إلى أن المظاهرات التي تجتاح العالم هي الكفيلة بإحداث تغيير في المواقف الدولية.

وقال:" إن إسرائيل بدأت بخلق المجاعة في قطاع غزة من خلال تدمير النظام الغذائي أولاً قبل منع دخول شاحنات المساعدات الغذائية ومهاجمة صيادي الأسماك ورعاة الأغنام والمزارعين، مبيناً أن النظام الغذائي في القطاع يعاني من أزمات متتالية منذ عقود ومع ذلك لم تواجه إسرائيل أي ضغط خارجي لوقف نظام الإغلاق والحصار على القطاع، مشدداً على ضرورة أن تضع

الأمم المتحدة حداً لاستخدام سياسة التجويع كسلاح في كافة أنحاء العالم.

وفي ذات السياق، أكد أهمية قرار محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ورأى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو سيكون انتصاراً لكافة الشعوب وسيحقق العدالة في المنطقة، وقال:" أنا كخبير أممي أشعر بالإحباط حيال عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل بسبب ارتكابها الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".