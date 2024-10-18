إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN-أصيب شاب، فجر اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال شرق مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في حارة السوق وسط المخيم، ونقل على أثرها للمستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال داهم عدة منازل في المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.