إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا
التاريخ
10/18/2024 11:01:53 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN-
أصيب شاب، فجر اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال شرق مدينة القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في حارة السوق وسط المخيم، ونقل على أثرها للمستشفى.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال داهم عدة منازل في المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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