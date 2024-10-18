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الاحتلال يقتحم مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرق نابلس

10/18/2024 11:01:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم المخيمين برفقة جرافة عسكرية، وداهم عدة من منازل.

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