الاحتلال يقتحم مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرق نابلس
التاريخ
10/18/2024 11:01:53 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم المخيمين برفقة جرافة عسكرية، وداهم عدة من منازل.
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