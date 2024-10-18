مقررة حقوق الإنسان لحرية الرأي والتعبير: إسرائيل تقتل الصحافيين عمدا لإخفاء الحقائق

MENAFN - Palestine News ) الأمم المتحدة/PNN-قدمت آيرين خان، مقررة حقوق الإنسان للحق في حرية الرأي والتعبير، تقريرها مؤخرا حول هذا الموضوع للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، والتقت صباح الجمعة مع الصحافيين في مقر المنظمة الدولية لتؤكد من جديد أن أي صراع في الآونة الأخيرة لم يهدد حرية التعبير، مثلما يجري الآن في الحرب في غزة.

وقالت آيرين خان، والمكلفة بتعزيز وحماية هذا الحق على مستوى العالم:“نادرًا ما رأينا- وهذا ما يزعجني- أنماطًا واسعة النطاق من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة من قبل الدول والجهات الفاعلة الخاصة على حرية التعبير كما نراه في النزاع في غزة”.

وأضافت أن التقرير يوثق القيود الشديدة على انتهاكات حرية التعبير الناشئة عن الصراع، بما في ذلك قتل الصحافيين في غزة، وسحق الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، وإسكات الفنانين والعلماء.

ولفتت خان الانتباه إلى الهجمات الشديدة على وسائل الإعلام في غزة، ولكن أيضًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارت إلى القتل المستهدف والاحتجاز التعسفي للصحافيين، والتدمير الشامل للمرافق والمعدات الصحافية في غزة، ومنع الوصول إلى وسائل الإعلام الدولية، وحظر قناة الجزيرة الإخبارية، وتشديد الرقابة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إن هذه الإجراءات“تبدو وكأنها تشير إلى استراتيجية للسلطات الإسرائيلية لإسكات الصحافة الناقدة وعرقلة توثيق الجرائم الدولية المحتملة”. وعلى الرغم من أن القتل المتعمد لأي صحافي يعد جريمة حرب، إلا أنه“لم يتم التحقيق بشكل صحيح في أي جريمة قتل لصحافي في العام الماضي أو في السنوات السابقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو مقاضاة مرتكبيها أو معاقبتهم”، مشيرة إلى أن“الإفلات من العقاب في إسرائيل أمر مطلق”.

وردا على أسئلة“القدس العربي” حول ازدواجية المعايير الغربية عندما يتعلق الأمر بفلسطين بينما“يصدعون رؤوسنا إذا قامت مظاهرة صغيرة في هونغ كونغ” قالت خان:“لقد أصدرنا بيانا قويا حول مسألة ازدواجية المعايير لأن أهمية قوانين حقوق الإنسان في عالميتها، فعندما تمارس الدول التي وقعت اتفاقيات حقوق الإنسان ازدواجية المعايير، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح يكون الأمر مثيرا للإزعاج”.

وأكدت خان أن المقارنة بين ردود فعل هذه الدول على ما جرى في أوكرانيا وما يجري في غزة، سواء ما يتعلق بمعاملة الصحافيين أو من حيث الضرر الذي لحق بالمدنيين، نرى شيئا مزعجا ومدمرا للثقة بقوانين حقوق الإنسان ومنظومة حقوق الإنسان. فالناس يلاحظون ويسألون نفس الأسئلة وهذا التصرف لا يؤدي إلى حلول بل يعمق المأساة والحقد والكراهية. وقالت النزاعات لا تحل نفسها بنفسها وهذه المواقف المزدوجة تعمق النزاعات لا تحلها.

وحول حرية التعبير في العالم العربي والسماح للشعوب بالتعبير عن تضامنها مع أهالي غزة، قالت مقررة حقوق الإنسان:“نعم لقد غطى التقرير مواقف هذه الدول وأشار إلى انتهاكها للحق في التعبير في دول مثل مصر والأردن وبعض دول شمال أفريقيا، قد تكون الانتهاكات ليست بنفس الحدة والانتشار لكنها شيء مؤسف وبعض هذه الدول تمنع تداول مثل هذه المعلومات.“إنه لشيء مؤسف أن نرى مثل هذه الدول لا تسمح بإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني.



,وقالت ايرين سواء في الغرب أو في العالم العربي لقد تم التضييق على حرية التعبير للتضامن مع مأساة الشعب الفلسطيني في غزة تحت حجة معاداة السامية في الدول الغربية أو دعم الإرهاب، وهي نفس حجة بعض الدول العربية التي تعتبر المظاهرات دعما لحركة إرهابية هي حماس. وهذا يعني شيطنة الفلسطينيين الذين يتظاهرون ضد الاحتلال. إن هناك نوعا من العنصرية عندما يتم شيطنة الفلسطينيين بهذه الطريقة وهم يعانون تحت احتلال طويل”.

وردا على سؤال آخر لـ”القدس العربي” حول صمت اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) أو عدم القيام بدورها في هذا المجال وهو حماية الصحافيين، قالت السيدة خان، إن ولاية اليونسكو تتضمن متابعة استهداف الصحافيين منذ 30 سنة. ومن جهة حماية الصحافيين فهذه مسؤولية الأمم المتحدة وأضغط باتجاه أن تقوم كل أجهزة الأمم المتحدة بدورها في حماية الصحافيين.

وقد أثرت هذه المسألة في اللجنة الثالثة قائلا“أين هم أبطال حرية الرأي والتعبير، كيف يصمتون على إغلاق قناة الجزير وقتل الصحافيين في غزة”.

وأكدت أنها وجدت تعاطفا كبيرا مع ما طرحته والجميع أشار إلى اعتراضه على إغلاق قناة الجزيرة. كما أيد الكثيرون الاقتراح الذي قدمته بالضغط على مجلس الأمن لاعتماد قرار لحماية الصحافيين بحيث يتضمن آلية المساءلة أيضا عندما لا تحترم الدول هذا القرار. لافتة إلى أنها لن تتوقف هنا بل ستدفع باتجاه اعتماد هذا القرار.“فالأمور تدهورت كثيرا، فالإعلام عندما يتم إقصاؤه من الميدان ننتهي بقصص مشوهة وحقائق مزورة”.

وحول اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وكيف تابعت الموضوع، أكدت خان أنها تابعت الموضوع منذ بدايته ووجدت أن موقف الولايات المتحدة معيب لأن شيرين تحمل الجنسية الأمريكية مع الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة قبلت ألا تضغط باتجاه متابعة الموضوع علما أن كل الدلائل تشير إلى أنها قتلت برصاصة من جندي إسرائيلي.“لم يحاكم أحد ولم يخضع للمساءلة أحد. والأسوأ من ذلك، كما حدثني مدير مكتب الجزيرة في فلسطين المحتلة (وليد العمري) الذي حضر إلى جنيف للإدلاء بشهادته، قال إن الجيش الإسرائيلي عندما اقتحم مكتب الجزيرة في رام الله مؤخرا قاموا بتمزيق صورها وملصقاتها. فالثأر من شيرين لم يقتصر على عقابها أيام كانت حية بل بعد وفاتها وقد وجدت هذا أمرا غير محترم وغير لائق ويجب أن يتم إشهار هذا الموقف”.

وكشف تقرير خان المقدم للجنة الثالثة أن إسكات الأصوات المعارضة وتهميشها في الأوساط الأكاديمية والفنية كان مصاحبًا أيضًا للحرب.

وأفادت خان أن“بعض أفضل المؤسسات الأكاديمية في العالم فشلت في ضمان الحماية المتساوية لجميع أعضاء مجتمعاتها الأكاديمية، سواء كانوا يهودًا أو فلسطينيين أو إسرائيليين أو عربًا أو مسلمين أو غير ذلك. ونتيجة لذلك، تضاءل التبادل الفكري وأصبحت الحرية الفكرية خاضعة للرقابة في العديد من المؤسسات في الغرب”.

وقالت:“تلقيت شكاوى من علماء حول التأثير المخيف على أبحاثهم الأكاديمية، وعلى خطابهم السياسي المتعلق بالوضع الفلسطيني أو السياسات الإسرائيلية”. وفي الوقت نفسه، تعرض الفنانون والكتاب للتهديد أو العزل أو الاستبعاد من الأحداث لأنهم عبروا عن آرائهم بشأن الصراع في غزة أو انتقدوا إسرائيل.

كما تناول التقرير أيضًا منصات التواصل الاجتماعي، التي كانت بمثابة شريان حياة للتواصل من وإلى غزة ولكنها كانت أيضًا“ناقلات رئيسية” للتضليل والمعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية، فبينما يتم استهداف العرب والإسرائيليين اليهود والفلسطينيين جميعًا عبر الإنترنت، قالت:“أظهرت معظم الشركات تحيزًا في ردودها، بقدر ما أستطيع أن أرى.. كونها أكثر تساهلاً فيما يتعلق بإسرائيل وأكثر تقييدًا فيما يتعلق بالتعبير الفلسطيني”.

وقد وجهت السيدة خان نقدا لاذعا لمواقف ألمانيا التي تخلط بين حق التعبير والرأي ومعاداة السامية. وقالت إن معاداة السامية أمر مرفوض ويجب ألا يخلط بموضوع انتقاد حركة سياسية وهي الصهيونية، متسائلة“كيف يتم تحريف المعايير القانونية الدولية وتفسيرها بشكل خاطئ لخلط انتقاد إسرائيل والصهيونية مع معاداة السامية، وهو ما يحدث على الإنترنت وخارجه”.

وأقرت خان بأن هذه قضية مثيرة للجدل“لكنني أتمسك بموقفي بشأن هذا”.

وأوضحت أن معاداة السامية عنصرية، أي أنها أسوأ أشكال الكراهية العنصرية والدينية ضد اليهود ويجب إدانتها بشكل لا لبس فيه، لكن خلط الخطاب المحمي، وهو النقد السياسي، مع الخطاب المحظور، وهو خطاب الكراهية، يقوض مكافحة معاداة السامية، كما أنه يخيف حرية التعبير.

ويذكر أن المقررون الخاصون مثل خان هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يتم تعيينهم من قبل المجلس لمراقبة وتقديم تقارير عن مواقف أو قضايا موضوعية محددة في بلدان معينة. يعمل هؤلاء الخبراء على أساس تطوعي؛ فهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتلقون أجرًا مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.