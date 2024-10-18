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الديوان الملكي ينعى الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة

10/18/2024 4:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وجاءنا‭ ‬من‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

‮«‬يا‭ ‬أيتها‭ ‬النفس‭ ‬المطمئنة‭ ‬ارجعي‭ ‬إلى‭ ‬ربك‭ ‬راضية‭ ‬مرضية‭ ‬فادخلي‭ ‬في‭ ‬عبادي‭ ‬وادخلي‭ ‬جنتي‮»‬‭.‬

صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم‭.‬

بقلوب‭ ‬مؤمنة‭ ‬بقضاء‭ ‬الله‭ ‬وقدره،‭ ‬ينعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

تغمد‭ ‬الله‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬وألهم‭ ‬ذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون

كلمات دالة

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