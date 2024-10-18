الديوان الملكي ينعى الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نعى الديوان الملكي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة.
وجاءنا من الديوان الملكي ما يأتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».
صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
كلمات دالة
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